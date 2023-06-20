Татарстан дополнительно направит более 11 млн рублей на отдых детей участников СВО

Татарстан дополнительно направит 11,16 млн рублей на возмещение родительского взноса на путевки для детей участников спецоперации в оздоровительные организации. Об этом сообщает глава Минмолодежи республики Ринат Садыков.

По его данным, потребность в путевках для таких детей на лето 2023 года составляет 6433. Цифра сформирована на основании заявок от районов и городских округов республики.

«В соответствии с решением Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова от 10.05.2023 No 21462-МР выделяются дополнительные средства в размере 11,16 млн руб. для возмещения стоимости родительского взноса по данным путевкам», — говорится в документе.

Как рассказал Садыков, к настоящему моменту 257 детей из этой категории уже отправлены в детские оздоровительные организации. Поддержку на отдых детей из семей участников СВО планируется сохранить и в последующие годы.

«В настоящее время готовится проект изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.04.2020No 346 „Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи“ о включении данной категории в число получателей путевок в детские организации отдыха на безвозмездной основе», — отмечается в сообщении.