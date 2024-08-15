«Татарстан – Донбасс: 100 лет истории»: в Нацмузее РТ открылся 15 филиал

В музейно-образовательном центре «История юстиции» представили выставочный проект «Татарстан – Донбасс: 100 лет истории» – 15 филиал Национального музея РТ.

«Этот проект – отражение истории культурного и экономического обмена Татарстана и Донбасса, а также совершенно новое пространство, которое расположилось на территории Квартала юстиции на улице Хади Такташа. Экспозиции раскрывают понятия законности, порядка и справедливости. Уже этой осенью планируется проведение лекций и квизов, а сама выставка продлится до 10 ноября, посетить ее можно по билету или по Пушкинской карте», – рассказала исполняющая обязанности гендиректора по развитию Нацмузея республики Анастасия Мокрополова.

Основой выставки стали подлинные документы, фотографии и предметный ряд, отражающий обширные культурные связи двух регионов. А также архивы татарских деятелей культуры Хади Такташа, Файзуллы Туишева, Назиба Жиганова, в которых хранятся ценные свидетельства масштабного процесса формирования татарской диаспоры Донбасса.

Гости музея смогут погрузиться в атмосферу того далекого времени, проследить эволюцию шахтерской лампы, узнать о гастролях татарских артистов на Донбасс, увидеть агитационные плакаты 1920-х годов и вещи из мемориальных коллекций.

Проект «Татарстан – Донбасс: 100 лет истории» состоит из двух частей: выставочная и экспедиционная. В ходе второй из них, запланированы встречи с жителями районов республики, в рамках которых каждый сможет поделиться своими воспоминаниями и предметами, связанными с Донбассом, работавшими там в разные годы людьми и их родственниками, уроженцами Татарской республики, а также с призванными из Татарстана воинами, отстоявшими Донецкую область во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что выставка проходит в музейно-образовательном центе «История юстиции» по адресу Хади Такташа, 124 к.3. Время работы центра с 10.00 до 18.00.

Текст подготовила Арина Тыринова

Фото: Арина Тыринова