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Татарстан договорился о сотрудничестве с нефтяными компаниями КНР
Промышленный кластер Татарстана и коммерческое управление города Дунъин договорились о сотрудничестве в нефтехимической промышленности. Соглашение было подписано на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, проходящем в Казани.
Как отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, нефтяная отрасль занимает большую долю в промышленности региона. В среднем за год показатели нефтедобычи в республике достигают 35 млн тонн, причем две трети сырья перерабатывается здесь же. В Татарстане производится 46% каучука в России, 40% грузовиков, 35% полимеров и этиленов. Благодаря программам, реализуемым в РТ, развивается глубокая переработка нефти, производство продуктов ее переработки.
Активно работает Татарстан и над развитием внешнеэкономических отношений. К примеру, за прошлый год товарооборот с КНР вырос на 58%, заключены соглашения с рядом провинций, а часть китайских компаний размещают свои производства на территории республики.
«В нашем регионе уже запущен новый проект по строительству логистического комплекса имени Дэн Сяопина площадью 100 тысяч квадратных метров», — привела пример Минуллина.
Напомним, что город Дунъин является побратимом татарстанского Альметьевска. Между городами действует соглашение о партнерстве в экономике, культуре и образовании.
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