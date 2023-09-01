Татарстан договорился о сотрудничестве с нефтяными компаниями КНР

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана

Промышленный кластер Татарстана и коммерческое управление города Дунъин договорились о сотрудничестве в нефтехимической промышленности. Соглашение было подписано на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, проходящем в Казани.

Как отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, нефтяная отрасль занимает большую долю в промышленности региона. В среднем за год показатели нефтедобычи в республике достигают 35 млн тонн, причем две трети сырья перерабатывается здесь же. В Татарстане производится 46% каучука в России, 40% грузовиков, 35% полимеров и этиленов. Благодаря программам, реализуемым в РТ, развивается глубокая переработка нефти, производство продуктов ее переработки.

Активно работает Татарстан и над развитием внешнеэкономических отношений. К примеру, за прошлый год товарооборот с КНР вырос на 58%, заключены соглашения с рядом провинций, а часть китайских компаний размещают свои производства на территории республики.

«В нашем регионе уже запущен новый проект по строительству логистического комплекса имени Дэн Сяопина площадью 100 тысяч квадратных метров», — привела пример Минуллина.

Напомним, что город Дунъин является побратимом татарстанского Альметьевска. Между городами действует соглашение о партнерстве в экономике, культуре и образовании.