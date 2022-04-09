Шурале, «Молитва» и Элвин Грей: как Нацоркестр Башкирии завоевывал Казань

Титаны башкирской и татарской музыки, ее представители и современные композиторы – впервые в истории их сочинения в одной программе. Генератором идеи выступил Национальный симфонический оркестр РБ, который посетил Татарстан лишь второй раз за тридцать лет своего существования. Чем закончился эксперимент и каков резонанс – читайте в репортаже.

Национальный симфонический оркестр РБ посетил Татарстан лишь второй раз за 30 лет своего существования Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Гастроли Национального симфонического оркестра РБ становятся феноменом для Татарстана»

«Культура – единственное, что может объединить народы» – вот уже много лет как мантру повторяют для широкой общественности представители интеллигенции. Практическое применение этому утверждению нашел Национальный симфонический оркестр РБ, на всякий случай решив укрепить связи братских народов – Татарстана и Башкортостана. Только вместо стола переговоров – зрительские кресла в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева, а вместо слов – национальная академическая музыка.

Решение активно поучаствовать в этом процессе приняли обе стороны. В зале – представители как местной, так и «соседней» интеллигенции. Министры культуры обеих республик – Амина Шафикова и Ирада Аюпова – любезно беседуют в гостевой ложе, как позже выяснится, замышляя продолжить культурный диалог республик уже в новых проектах. В каких – пока загадка, но старт ему определенно точно дан, и останавливаться на достигнутом они не собираются.

Ирада Аюпова, Амина Шафикова, Лейла Исмагилова и Рашид Калимуллин (слева направо) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Гастроли Национального симфонического оркестра РБ становятся феноменом для Татарстана. Звучащие сегодня полотна – это верх композиторского искусства. Тот факт, что в наших народах остается такой след, дорогого стоит. Наша задача – передать наши музыкальные традиции будущему поколению», – рассказала Ирада Аюпова.

А пока рядом с ними устроились главные герои вечера «невидимого фронта» – председатели Союзов композиторов Башкирии и Татарстана Лейла Исмагилова и Рашид Калимуллин. Сегодня в программе – их сочинения, а также их коллег «по цеху» современной и ушедшей эпох.

Не мог пропустить историческое событие и и.о. ректора Казанской государственной консерватории Вадим Дулат-Алеев, внимательно приглядываясь к оркестрантам коллектива. Неспроста, ведь среди них – выпускники главного музыкального вуза Татарстана, севшие в оркестр около года назад. По словам Артура Назиуллина, ребята укрепили духовые и струнные группы, тем самым прочно закрепились в башкирской команде.

Интерес к академическому искусству проявили и представители эстрады в лице башкирского певца Элвина Грея. Вместе с женой все в той же ложе он внимательно прислушивался к разножанровой национальной музыке.

Элвин Грей вместе с женой внимательно прислушивался к разножанровой национальной музыке Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я погрузился в обе культуры и понял, насколько серьезное музыкальное наследие мы имеем»

Для татарстанцев концерты симфонического коллектива Башкирии становятся традиционными. Свой первый приезд в прошлом году НСО РБ ознаменовал масштабными полотнами академической европейской музыки. Еще тогда главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков пообещал представить татарстанцам национальную академическую культуру и сдержал слово в этом году.

«У любого дирижера есть каждодневная потребность в изучении новых сочинений. Я погрузился в обе культуры и понял, насколько серьезное музыкальное наследие мы имеем. Мне бы хотелось посвятить часть своей деятельности распространению этих колоссальных пластов музыки не только внутри республик, но и далеко за их пределами», – признался Дмитрий Крюков.

Главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков в прошлом году пообещал представить татарстанцам национальную академическую культуру и сдержал слово Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Интересно, что руководством было принято решение представить не только башкирскую национальную школу, но и татарстанскую.

«Мы восхищаемся той музыкой, которую играем. Не имеет никакого значения, татарская ли она, башкирская ли, еврейская, американская, европейская: будь то произведения Малера или Исмагилова, считаю, что если эта музыка качественная, интересная, она должна быть исполнена. И надо сказать, что национальные сочинения производят огромное впечатление», – заметил гендиректор оркестра, заслуженный артист РБ Артур Назиуллин.

«Мы приезжаем в Татарстан как к родным и близким людям»

По словам Рашида Калимуллина, председатели обоих союзов приняли активное участие в компоновке программы. Артур Назиуллин при личной встрече с Калимуллиным обсудил, какие именно сочинения татарстанских композиторов прозвучат в этот вечер.

«Мы говорили о взаимоотношениях башкирской и татарской музыки. Он просил поддержать идею, и я охотно согласился. Наше Министерство культуры также не осталось в стороне. Все наше национальное наследие не может попасть в программу одного концерта. На мой взгляд, то, что происходит сегодня на сцене, – это только начало», – уверен Рашид Калимуллин.

Рашид Калимуллин: «Все наше национальное наследие не может попасть в программу одного концерта. Это только начало» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, Национальный симфонический оркестр РБ дал старт своеобразному флешмобу – теперь уже определенно точно ведущие оркестры республик будут транслировать наследие обеих сторон по всей России.

Программа возымела просветительский характер: оркестром было представлено творческое наследие как титанов академической музыки – основателей ведущих музыкальных вузов республик Загира Исмагилова и Назиба Жиганова, так и ключевых музыкантов и ныне действующих композиторов.

Причем сами исполнители не разделили творческое наследие по двум отделениям – «Башкирская лирическая сюита» Хусаина Ахметова стояла бок о бок со знаменитыми номерами из сюиты из балета «Шурале» Фарида Яруллина. Сами сочинения были подобраны так, что представили разные течения развития национальных музыкальных школ – от мифической симфонической поэмы «Золотой трон Гефеста» Валерия Скобелкина до божественной Шестой симфонии «Молитва» Рустэма Сабитова. Кстати, последняя явилась мировой премьерой на казанской сцене.

Амина Шафикова: «Впервые в истории национальной башкирской и татарской академической музыки со сцены звучат сочинения обеих сторон» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы приезжаем в Татарстан уже как к родным и близким людям, ведь для нас это братский народ. В прошлом году наш оркестр встретили очень тепло, и в этот раз им была подготовлена особая программа. Надо сказать, что впервые в истории национальной башкирской и татарской академической музыки со сцены звучат сочинения обеих сторон», – заметила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

Она подчеркнула, что традиция подобных встреч будет продолжена – планируется, что гастроли Национального симфонического оркестра РБ в Татарстане станут ежегодными.

От национальных школ к европейскому наследию

По словам Дмитрия Крюкова, хоть непосредственная подготовка оркестра к исполнению музыкальных полотен заняла около двух недель, на составление программы ушло гораздо больше времени.

Представлением лишь национальных школ республики на казанской сцене оркестр не ограничился – следующий концерт был посвящен представлению европейской классической музыки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта программа показывает, насколько сильная духовная связь существует между этими школами, насколько национальные идеи подпитывают как ту, так и другую сторону. Это фантастическое ощущение», – поделилась мнением заслуженный деятель искусств РФ, народная артистка РБ, председатель Союза композиторов Башкортостана Лейла Исмагилова.

Однако представлением лишь национальных школ республики на казанской сцене оркестр не ограничился – следующий концерт был посвящен представлению европейской классической музыки. В нее вошли увертюра к опере «Свадьба Фигаро» – маленький шедевр, созданный к одной из самых популярных опер Моцарта. Во время исполнения оркестр под руководством Дмитрия Крюкова рисовал перед слушателями яркую и фееричную картину в духе итальянской комедии.

Однако главное музыкальное откровение слушателей ждало впереди. Концерт для кларнета с оркестром A-dur – произведение, написанное Моцартом для одного из самых виртуозных кларнетистов того времени Антона Штадлера. Виртуозную партию кларнета взял на себя сам Артур Назиуллин, который успешно совмещает деятельность в качестве генерального директора оркестра с творчеством, оставаясь одним из самых востребованных кларнетистов.

Гастроли Национального симфонического оркестра РБ по Татарстану продолжатся в Набережных Челнах и Нижнекамске Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Программу завершила Симфония №1 «Титан» Густава Малера. В огромном симфоническом полотне оркестр рисовал образ героя-романтика, чья титаническая сила борьбы с действительностью приносит долгожданную победу и звучит апофеозом жизни и счастья. «Симфония-Вселенная» – так обозначил сочинением Дмитрий Крюков. В ней от тихого и долгого созерцания природы и вслушивания в тишину в начале первой части публика движется вместе с оркестром к финалу, отражающему в себе одновременно как взрыв планетарного масштаба, так и борьбу человека с титаническими ударами собственной судьбы, их преодолением, триумфом красоты и правды в конце симфонии.

Гастроли Национального симфонического оркестра РБ по Татарстану продолжатся в Органном зале Набережных Челнов 9 апреля и в Нижнекамском Доме народного творчества 10 апреля.