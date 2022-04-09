Шурале, «Молитва» и Элвин Грей: как Нацоркестр Башкирии завоевывал Казань
Титаны башкирской и татарской музыки, ее представители и современные композиторы – впервые в истории их сочинения в одной программе. Генератором идеи выступил Национальный симфонический оркестр РБ, который посетил Татарстан лишь второй раз за тридцать лет своего существования. Чем закончился эксперимент и каков резонанс – читайте в репортаже.
«Гастроли Национального симфонического оркестра РБ становятся феноменом для Татарстана»
«Культура – единственное, что может объединить народы» – вот уже много лет как мантру повторяют для широкой общественности представители интеллигенции. Практическое применение этому утверждению нашел Национальный симфонический оркестр РБ, на всякий случай решив укрепить связи братских народов – Татарстана и Башкортостана. Только вместо стола переговоров – зрительские кресла в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева, а вместо слов – национальная академическая музыка.
Решение активно поучаствовать в этом процессе приняли обе стороны. В зале – представители как местной, так и «соседней» интеллигенции. Министры культуры обеих республик – Амина Шафикова и Ирада Аюпова – любезно беседуют в гостевой ложе, как позже выяснится, замышляя продолжить культурный диалог республик уже в новых проектах. В каких – пока загадка, но старт ему определенно точно дан, и останавливаться на достигнутом они не собираются.
«Гастроли Национального симфонического оркестра РБ становятся феноменом для Татарстана. Звучащие сегодня полотна – это верх композиторского искусства. Тот факт, что в наших народах остается такой след, дорогого стоит. Наша задача – передать наши музыкальные традиции будущему поколению», – рассказала Ирада Аюпова.
А пока рядом с ними устроились главные герои вечера «невидимого фронта» – председатели Союзов композиторов Башкирии и Татарстана Лейла Исмагилова и Рашид Калимуллин. Сегодня в программе – их сочинения, а также их коллег «по цеху» современной и ушедшей эпох.
Не мог пропустить историческое событие и и.о. ректора Казанской государственной консерватории Вадим Дулат-Алеев, внимательно приглядываясь к оркестрантам коллектива. Неспроста, ведь среди них – выпускники главного музыкального вуза Татарстана, севшие в оркестр около года назад. По словам Артура Назиуллина, ребята укрепили духовые и струнные группы, тем самым прочно закрепились в башкирской команде.
Интерес к академическому искусству проявили и представители эстрады в лице башкирского певца Элвина Грея. Вместе с женой все в той же ложе он внимательно прислушивался к разножанровой национальной музыке.
«Я погрузился в обе культуры и понял, насколько серьезное музыкальное наследие мы имеем»
Для татарстанцев концерты симфонического коллектива Башкирии становятся традиционными. Свой первый приезд в прошлом году НСО РБ ознаменовал масштабными полотнами академической европейской музыки. Еще тогда главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков пообещал представить татарстанцам национальную академическую культуру и сдержал слово в этом году.
«У любого дирижера есть каждодневная потребность в изучении новых сочинений. Я погрузился в обе культуры и понял, насколько серьезное музыкальное наследие мы имеем. Мне бы хотелось посвятить часть своей деятельности распространению этих колоссальных пластов музыки не только внутри республик, но и далеко за их пределами», – признался Дмитрий Крюков.
Интересно, что руководством было принято решение представить не только башкирскую национальную школу, но и татарстанскую.
«Мы восхищаемся той музыкой, которую играем. Не имеет никакого значения, татарская ли она, башкирская ли, еврейская, американская, европейская: будь то произведения Малера или Исмагилова, считаю, что если эта музыка качественная, интересная, она должна быть исполнена. И надо сказать, что национальные сочинения производят огромное впечатление», – заметил гендиректор оркестра, заслуженный артист РБ Артур Назиуллин.
«Мы приезжаем в Татарстан как к родным и близким людям»
По словам Рашида Калимуллина, председатели обоих союзов приняли активное участие в компоновке программы. Артур Назиуллин при личной встрече с Калимуллиным обсудил, какие именно сочинения татарстанских композиторов прозвучат в этот вечер.
«Мы говорили о взаимоотношениях башкирской и татарской музыки. Он просил поддержать идею, и я охотно согласился. Наше Министерство культуры также не осталось в стороне. Все наше национальное наследие не может попасть в программу одного концерта. На мой взгляд, то, что происходит сегодня на сцене, – это только начало», – уверен Рашид Калимуллин.
По его словам, Национальный симфонический оркестр РБ дал старт своеобразному флешмобу – теперь уже определенно точно ведущие оркестры республик будут транслировать наследие обеих сторон по всей России.
Программа возымела просветительский характер: оркестром было представлено творческое наследие как титанов академической музыки – основателей ведущих музыкальных вузов республик Загира Исмагилова и Назиба Жиганова, так и ключевых музыкантов и ныне действующих композиторов.
Причем сами исполнители не разделили творческое наследие по двум отделениям – «Башкирская лирическая сюита» Хусаина Ахметова стояла бок о бок со знаменитыми номерами из сюиты из балета «Шурале» Фарида Яруллина. Сами сочинения были подобраны так, что представили разные течения развития национальных музыкальных школ – от мифической симфонической поэмы «Золотой трон Гефеста» Валерия Скобелкина до божественной Шестой симфонии «Молитва» Рустэма Сабитова. Кстати, последняя явилась мировой премьерой на казанской сцене.
«Мы приезжаем в Татарстан уже как к родным и близким людям, ведь для нас это братский народ. В прошлом году наш оркестр встретили очень тепло, и в этот раз им была подготовлена особая программа. Надо сказать, что впервые в истории национальной башкирской и татарской академической музыки со сцены звучат сочинения обеих сторон», – заметила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.
Она подчеркнула, что традиция подобных встреч будет продолжена – планируется, что гастроли Национального симфонического оркестра РБ в Татарстане станут ежегодными.
От национальных школ к европейскому наследию
По словам Дмитрия Крюкова, хоть непосредственная подготовка оркестра к исполнению музыкальных полотен заняла около двух недель, на составление программы ушло гораздо больше времени.
«Эта программа показывает, насколько сильная духовная связь существует между этими школами, насколько национальные идеи подпитывают как ту, так и другую сторону. Это фантастическое ощущение», – поделилась мнением заслуженный деятель искусств РФ, народная артистка РБ, председатель Союза композиторов Башкортостана Лейла Исмагилова.
Однако представлением лишь национальных школ республики на казанской сцене оркестр не ограничился – следующий концерт был посвящен представлению европейской классической музыки. В нее вошли увертюра к опере «Свадьба Фигаро» – маленький шедевр, созданный к одной из самых популярных опер Моцарта. Во время исполнения оркестр под руководством Дмитрия Крюкова рисовал перед слушателями яркую и фееричную картину в духе итальянской комедии.
Однако главное музыкальное откровение слушателей ждало впереди. Концерт для кларнета с оркестром A-dur – произведение, написанное Моцартом для одного из самых виртуозных кларнетистов того времени Антона Штадлера. Виртуозную партию кларнета взял на себя сам Артур Назиуллин, который успешно совмещает деятельность в качестве генерального директора оркестра с творчеством, оставаясь одним из самых востребованных кларнетистов.
Программу завершила Симфония №1 «Титан» Густава Малера. В огромном симфоническом полотне оркестр рисовал образ героя-романтика, чья титаническая сила борьбы с действительностью приносит долгожданную победу и звучит апофеозом жизни и счастья. «Симфония-Вселенная» – так обозначил сочинением Дмитрий Крюков. В ней от тихого и долгого созерцания природы и вслушивания в тишину в начале первой части публика движется вместе с оркестром к финалу, отражающему в себе одновременно как взрыв планетарного масштаба, так и борьбу человека с титаническими ударами собственной судьбы, их преодолением, триумфом красоты и правды в конце симфонии.
Гастроли Национального симфонического оркестра РБ по Татарстану продолжатся в Органном зале Набережных Челнов 9 апреля и в Нижнекамском Доме народного творчества 10 апреля.