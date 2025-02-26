Татарстан делится с Лисичанском опытом управления муниципальной собственностью

Эксперты из Татарстана посетили Лисичанск по приглашению вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина (справа). В центре – мэр Лисичанска Эдуард Сахненко.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

По приглашению вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные Татарстану территории ЛНР, Лисичанск посетили эксперты в сфере управления муниципальной собственностью. В конце февраля для представителей городской администрации и руководителей муниципальных предприятий прошли обучающие семинары.

В числе специалистов из Татарстана были начальник Правового управления Минземимущества РТ Зульфат Галяутдинов, экс-руководитель отдела стратегического планирования и приватизации Минземимущества РТ Марсель Минуллин, а также экс-начальник отдела экономики Минземимущества РТ Лилия Гайзетдинова.

Программа семинаров охватывала ключевые вопросы:

– правовой статус и особенности работы муниципальных предприятий (МУП);

– порядок и механизмы их реформирования;

– современные методы оценки эффективности деятельности предприятий.

После обучения состоялся круглый стол в формате «вопрос-ответ», где участники обсудили актуальные проблемы управления городскими предприятиями и получили конкретные рекомендации по их решению. Обмен опытом с Татарстаном – возможность сделать городское управление Лисичанска более эффективным. Татарстанские специалисты помогли местным руководителям разобраться в реформировании предприятий, улучшении их работы и внедрении современных управленческих решений. Республика Татарстан продолжит оказывать экспертную поддержку Лисичанску, помогая развивать городскую инфраструктуру, заверили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.