Татарстан делится с Лисичанском опытом управления муниципальной собственностью
По приглашению вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные Татарстану территории ЛНР, Лисичанск посетили эксперты в сфере управления муниципальной собственностью. В конце февраля для представителей городской администрации и руководителей муниципальных предприятий прошли обучающие семинары.
В числе специалистов из Татарстана были начальник Правового управления Минземимущества РТ Зульфат Галяутдинов, экс-руководитель отдела стратегического планирования и приватизации Минземимущества РТ Марсель Минуллин, а также экс-начальник отдела экономики Минземимущества РТ Лилия Гайзетдинова.
Программа семинаров охватывала ключевые вопросы:
– правовой статус и особенности работы муниципальных предприятий (МУП);
– порядок и механизмы их реформирования;
– современные методы оценки эффективности деятельности предприятий.
После обучения состоялся круглый стол в формате «вопрос-ответ», где участники обсудили актуальные проблемы управления городскими предприятиями и получили конкретные рекомендации по их решению. Обмен опытом с Татарстаном – возможность сделать городское управление Лисичанска более эффективным. Татарстанские специалисты помогли местным руководителям разобраться в реформировании предприятий, улучшении их работы и внедрении современных управленческих решений. Республика Татарстан продолжит оказывать экспертную поддержку Лисичанску, помогая развивать городскую инфраструктуру, заверили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.