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ЛНР и Татарстан 26 февраля 2025 15:26

Татарстан делится с Лисичанском опытом управления муниципальной собственностью

Татарстан делится с Лисичанском опытом управления муниципальной собственностью
Эксперты из Татарстана посетили Лисичанск по приглашению вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина (справа). В центре – мэр Лисичанска Эдуард Сахненко.
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

По приглашению вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные Татарстану территории ЛНР, Лисичанск посетили эксперты в сфере управления муниципальной собственностью. В конце февраля для представителей городской администрации и руководителей муниципальных предприятий прошли обучающие семинары.

В числе специалистов из Татарстана были начальник Правового управления Минземимущества РТ Зульфат Галяутдинов, экс-руководитель отдела стратегического планирования и приватизации Минземимущества РТ Марсель Минуллин, а также экс-начальник отдела экономики Минземимущества РТ Лилия Гайзетдинова.

Программа семинаров охватывала ключевые вопросы:

– правовой статус и особенности работы муниципальных предприятий (МУП);

– порядок и механизмы их реформирования;

– современные методы оценки эффективности деятельности предприятий.

После обучения состоялся круглый стол в формате «вопрос-ответ», где участники обсудили актуальные проблемы управления городскими предприятиями и получили конкретные рекомендации по их решению. Обмен опытом с Татарстаном – возможность сделать городское управление Лисичанска более эффективным. Татарстанские специалисты помогли местным руководителям разобраться в реформировании предприятий, улучшении их работы и внедрении современных управленческих решений. Республика Татарстан продолжит оказывать экспертную поддержку Лисичанску, помогая развивать городскую инфраструктуру, заверили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

#ЛНР и Татарстан
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