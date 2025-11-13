Татарстан делится лучшими практиками развития территорий с представителями новых субъекто

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В Казани стартовала образовательная программа для государственных и муниципальных служащих из новых регионов России. В Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ с 10 по 14 ноября 2025 года проходит обучение представителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Республики Крым. Участниками программы стали депутаты, сотрудники законодательных органов власти, члены представительных органов муниципальных образований и работники местных администраций.

С докладом о лучших практиках Республики Татарстан в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым вопросам выступил заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

«Министерство определено ответственным исполнителем государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан». Одним из основных блоков программы является повышение квалификации муниципальных служащих», – пояснил замминистра.

Он рассказал, что министерством организована работа по обеспечению муниципалитетов информационными и методическими материалами. Только за последние три года в адрес органов местного самоуправления направлено свыше 800 методических материалов, из которых 316 – в 2024 году и за девять месяцев 2025 года.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Особое внимание в докладе было уделено обучающим мероприятиям. С 2022 года организовано 163 мероприятия, в том числе 73 за прошедший год и девять месяцев текущего года. Активное участие в них принимают представители Администрации Раиса РТ, аппаратов Государственного Совета и Кабинета Министров РТ, а также других органов власти и организаций республики.

Мухаррям Ибятов отдельно остановился на работе административно-технических инспекций, созданных в двух городских округах и 12 муниципальных районах Татарстана. Он отметил, что за десять лет количество составляемых административных материалов увеличилось кратно, при этом возвращенных на доработку материалов уменьшилось в десятки раз.

Говоря о практике работы в Казани, замминистра подчеркнул, что административными комиссиями столицы республики рассматриваются свыше 300 дел ежедневно. Внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия позволило сократить процедурные сроки с 35 до 10 рабочих дней. Казань активно делится своим опытом и достижениями с коллегами из других субъектов России.

«В результате совместно налаженной работы процент обжалуемых и отмененных в суде административных дел снизился до 0,01% от всех рассматриваемых дел», – подчеркнул Мухаррям Ибятов.