Татарстан даст старт новому сезону акции «Вода России» в апреле

Экологический съезд «Вода России» пройдет в середине апреля в Набережных Челнах. На мероприятии будет дан старт новому сезону акции «Вода России». Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на брифинге в Казани.

«Для города, который в этом году встречает сразу два значимых юбилея – 400-летие со дня основания и 50-летие выпуска первого грузовика „КАМАЗ“, проведение такого федерального мероприятия высокого уровня станет важным вкладом в экологическую повестку. Съезд объединит две важные части», – рассказал он.

На площадке IT-парка 16 апреля пройдет расширенное совещание «Актуальные вопросы водопользования» с участием руководителей природоохранных ведомств субъектов страны. Ожидается приезд заместителя министра природных ресурсов и экологии России Максима Королькова.

«17 апреля из Набережных Челнов Татарстан даст торжественный старт новому сезону акции „Вода России“ для всех 89 регионов страны», – добавил Зиганшин.