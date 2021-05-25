Татарстан признан регионом — лидером по взаимодействию с предпринимателями

Сегодня в Москве во время подведения итогов XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что Татарстан является лидером по взаимодействию с бизнес-сообществом и по освещению проблем предпринимательства в прессе.

В этом контексте помощнику Президента РТ — бизнес-омбудсмену республики Фариду Абдулганиеву была вручена награда за продуктивную работу.

«Работа региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей требует максимальной информационной открытости», — уверен Борис Титов.

В свою очередь бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев заявил, что и российские, и республиканские СМИ не только поднимают самые актуальные вопросы из бизнес-сферы, но и помогают в поиске «подходов и путей решения этих вопросов, которые были найдены по обращению бизнеса».

Принимая награду, он подчеркнул, что в Татарстане по поручению Президента РТ Рустама Минниханова осуществляется планомерная работа для формирования благоприятного делового климата.

По мнению Абдулганиева, большое количество обращений, поступивших в минувшем году на имя уполномоченного, свидетельствует не только о глобальности проблем, с которыми пришлось иметь дело предпринимателям во время пандемии, но и о высоком уровне доверия представителей бизнеса к органам местной власти. «В более 70% случаев обращений нам удалось восстановить права заявителей, в остальных случаях они получали исчерпывающую консультацию», — подытожил он.