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Экономика 24 января 2025 17:12

Татарстан выделит 5 млрд рублей на программу прорывных ИТ-решений

Татарстан выделит 5 млрд рублей на программу прорывных ИТ-решений
Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан в дополнение к национальному проекту «Экономика данных» запустит республиканскую программу прорывных ИТ-решений. Об этом сказал Раис республики Рустам Минниханов на заседании итоговой коллегии Минцифры РТ.

«Перед республикой как перед регионом-лидером в сфере ИТ стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию отрасли. В дополнение к федеральным мерам поддержки нами будет принято решение в течение пяти лет направлять по 1 млрд рублей на реализацию в республике программы прорывных ИТ-решений, нацеленных на повышение качества жизни», – сказал Минниханов.

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на том же заседании добавил, что программа состоит из пяти базовых и 10 новых ИТ-проектов.

«Реализация данной программы поможет ﻿﻿повысить эффективность государственного управления на 10%, сократить бюрократические процедуры на 15%, увеличить долю цифровой экономики в ВРП региона до 4% и создать более 5 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест», – сказал Хайруллин.

#it-индустрия #финансирование #Татарстан
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