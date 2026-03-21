«Татарстан будет с вами» - Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед стартом плей-офф

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сказал напутственное слово хоккейной команде «Ак Барс» в преддверии старта плей-офф Кубка Гагарина. Встреча Минниханова прошла с «Ак Барсом» на клубной базе.

«Дорогие игроки, тренеры, весь персонал клуба. Приветствую вас в преддверии плей-офф. «Ак Барс» – наша гордость, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, символ наших спортивных достижений. Хоккей в республике имеет особый статус. Это важная часть нашей культуры и традиций. Хоккей в республике очень ярко продемонстрирован. Хотел бы вас поблагодарить за вашу игру. Вы вышли в плей-офф – это самое главное.

Мы будем вас сильно поддерживать в плей-офф. Команда «Ак Барс» – наша команда. Будем молиться за вас Всевышнему. Удачи вам, здоровья. Я заверяю, что Татарстан будет с вами. Мы будем болеть за вас. Будем вместе с вами радоваться за ваши победы и также вместе будем переживать боль поражений. Мы – едины. Команда у нас сильная, сплоченная. Вы можете снести любую команду на своем пути. Только вперед!» – цитирует Минниханова корреспондент «ТИ-Спорта».

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина-2026 «Ак Барс» встретится с челябинским «Трактором».