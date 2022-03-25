Татарстан более чем на 95% обеспечен семенами сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника

Татарстан на данный момент более чем на 95% обеспечен семенами сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых составляет 115%. По семенам сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника на сегодня обеспеченность – более 95%. Поставка планомерно ведется, время еще есть. По семенам проблем не видим», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров добавил, что есть российские аналоги зарубежных семян. В частности, в России производят семена сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. «Семенами зерновых культур в России серьезно занимаются. И наш научный институт большой объем семян производит», – подчеркнул он.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана, по плановой структуре посевов в этом году площадь сахарной свеклы сохраняется на уровне 2021 года и составит 51,1 тыс. гектаров.

В ведомстве уточнили, что выращиванием сахарной свеклы занимаются хозяйства холдинговой компании «Ак Барс» и АО «Агросила» в Апастовском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Заинском, Мензелинском, Муслюмовском, Сармановском, Тетюшском и Тукаевском районах.

«Самые большие площади у Сармановского района – 9 238 гектаров, Заинского – 8 905 гектаров, Буинского – 7 885 гектаров, Тетюшского – 6 057 гектаров. В Мензелинском районе площади сахарной свеклы составляют 4 027 гектаров, в Апастовском – 4 тыс. гектара,Тукаевском – 3 618 гектаров, Дрожжановском – 3 219 гектаров, Муслюмовском – 2,3 тыс. гектаров, Бугульминском – 100 гектаров», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, высевают сахарную свеклу самостоятельно хозяйства Буинского, Дрожжановского и Тетюшского районов.