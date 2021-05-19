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Ру Тат
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19 мая 2021  18:40

«Татарстан-24» запустит новую программу о путешествиях по республике

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Летом телеканал «Татарстан-24» начнет съемки новой передачи, посвященной путешествиям по республике. Об этом рассказали исполнительный директор каналов «Татарстан-24» и «Эфир» Алексей Усанов в эфире программы «Главные новости».

Медиаменеджер объяснил, что ведущие передачи отправятся в районы Татарстана и расскажут зрителям о самых интересных местах региона.

«Мы планируем не только заглянуть в известные, знаковые места, но и большое внимание уделить малоизвестным местам, малоизвестным событиям, рассказать о людях и событиях, которые повлияли на становление народов [республики]», — подчеркнул исполнительный директор телеканала.

Упомянул Усанов и о том, что в текущем году «Татарстан-24» уделяет большое внимание запуску телепрограмм на татарском языке. В качестве примера уже идущих передач он упомянул «Мәдәни агарту» — программа посвящена культурным событиям и культурным деятелям республики.

#татарстан-24
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