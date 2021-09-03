«Татарстан-24» вошел в топ-3 телеканалов Татарстана по популярности

«Эфир», «ТНВ» и «Татарстан 24» вошли в топ-3 популярных телеканалов в Татарстане. Об этом сообщает «Татарстан-24» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Отмечается, что среди жителей Казани и Набережных Челнов самым популярным является «Эфир», на втором месте «Татарстан 24», который также занимает первое место по региональному телесмотрению в Нижнекамске и второе месте в Набережных Челнах, других городах и селах республики.

В селах и других городах, помимо Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, популярнее всего телеканал «ТНВ».