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Ру Тат
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3 сентября 2021  23:19

«Татарстан-24» вошел в топ-3 телеканалов Татарстана по популярности

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«Эфир», «ТНВ» и «Татарстан 24» вошли в топ-3 популярных телеканалов в Татарстане. Об этом сообщает «Татарстан-24» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Отмечается, что среди жителей Казани и Набережных Челнов самым популярным является «Эфир», на втором месте «Татарстан 24», который также занимает первое место по региональному телесмотрению в Нижнекамске и второе месте в Набережных Челнах, других городах и селах республики. 

В селах и других городах, помимо Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, популярнее всего телеканал «ТНВ».

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