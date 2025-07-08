«Татарстан-24» удерживает лидерство среди региональных телеканалов республики

Региональный телеканал «Татарстан-24» вновь стал лидером по просмотрам в Татарстане. Согласно результатам последнего социологического опроса, телеканал удерживает статус самого популярного среди региональных СМИ, набрав 17% аудитории республики. Этот показатель выше, чем у ТНВ и «Эфира» – у каждого по 15%, а также значительно превышает рейтинги «Майдана» и «Шаяна», которые получили 5% и 3% соответственно.

Всего 72% опрошенных татарстанцев регулярно смотрят телевизор. В общем же рейтинге телеканалов «Татарстан-24» занял 7-е место, уступив в основном федеральным каналам.

В числе лидеров федерального ТВ – Россия 1, Первый канал, Рен ТВ, ТНТ и СТС. Именно эти каналы заняли первые строчки рейтинга по просмотрам в республике.