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Общество 27 июня 2025 11:10

Татарстацам советуют скачать мобильное приложение «МЧС России»

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В мобильном приложении «МЧС России» мгновенно приходят уведомления с важной информацией для татарстанцев, в том числе о возможной атаке БПЛА.

После скачивания важно сразу в настройках включить уведомления.

В приложении можно позвонить в экстренные службы, определить геолокацию, прочитать памятки и советы по безопасности в быту, оказанию первой помощи пострадавшим и много другой полезной информации.

Приложение бесплатно можно скачать в RuStore, а также в Google Play и App Store.

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