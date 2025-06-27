Татарстацам советуют скачать мобильное приложение «МЧС России»

В мобильном приложении «МЧС России» мгновенно приходят уведомления с важной информацией для татарстанцев, в том числе о возможной атаке БПЛА.

После скачивания важно сразу в настройках включить уведомления.

В приложении можно позвонить в экстренные службы, определить геолокацию, прочитать памятки и советы по безопасности в быту, оказанию первой помощи пострадавшим и много другой полезной информации.

Приложение бесплатно можно скачать в RuStore, а также в Google Play и App Store.