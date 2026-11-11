Татарскому писателю и поэту Лябибу Лерону исполняется 65 лет

Лябиб Лерон

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарскому писателю и поэту Лябибу Лерону (Лемону Лероновичу Леронову) сегодня исполняется 65 лет.

Будущий литератор родился 11 ноября 1961 года в деревне Тюрюш Муслюмовского района Татарской АССР (по паспорту – в селе Старые Карамалы). Впрочем, детство он провел в другом районе республики, Актанышском, в селе Улиманово, там же окончил начальную школу. В восьмилетке мальчик учился уже не в Улиманове, а в селе Верхнее Яхшеево, а в средней школе – в поселке совхоза имени С. М. Кирова.

В 1979 году поступил на историко-филологический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина, но затем перевелся на факультет журналистики, который и окончил в 1984-м. В студенческие годы имел репутацию неформала благодаря необычной одежде, хотя и был комсомольским активистом (об этом сам Лерон рассказал изданию «Миллиард.Татар» пять лет назад, в 2021 году).

В 1983–1986 и 1986–1989 годах (с перерывом) работал в газете «Яшь ленинчы», в 1988–1989 годах заведовал там отделом литературы и искусства. Параллельно трудился редактором детской телепрограммы татарстанского телевидения. Вместе с тем с 1986 по 1988 год являлся директором Татарского отделения Литературного фонда СССР. На этом посту, помимо оказания помощи писателям и их семьям, приводил в порядок и изучал архивы.

В 1989 году перешел в журнал «Салават күпере» на должность заведующего отделом литературы и искусства, где и работал до 2011-го. В 2011–2012 годах – редактор журнала «Казан утлары», а в 2012–2013-м – редактор газеты «Шәһри Казан». В 2013-м был назначен на пост главного редактора журнала «Безнең мирас», на котором продолжает трудиться и сейчас. В 2024-м также возглавил газету «Мәдәни җомга» (филиал АО «Татмедиа»).

С 2016 года – руководитель секции детской литературы при Союзе писателей РТ. Также выступает как наставник молодежи в творческой лаборатории «Яңа исем», созданной «Татмедиа». Как общественник является членом Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар.

Известность Лерону принесли в первую очередь книги, написанные им для детей. Речь идет о таких изданиях, как «Яңгырның ял көне» («Выходной у дождичка», 1988), «Транзистор үч ала» («Месть транзистора», 1989), «Тәгәрмәчле чана, яки Әкият боткасы» («Сани на колесах», 1993), «Шүрәле шаяруы» («Проделки Шурале», 1996), «Таһир маҗаралары» («Приключения Тагира», 1999), «Кояшны кочкан малай» («Я обнимаю солнце», 2004), «Борчак шыттырам» («Лапша на уши», 2006, трехтомник), «Җил көймәсе» («Лодочка-путешественница», 2009) и «Әкиятче малай» («Мальчик-сказочник», 2016).

Писатель также выпустил четыре сборника сатирических стихотворений, шуток, эпиграмм и пародий на татарских литераторов – «Күрше тавыгы» («Соседская курица», 1990), «Чыктым аркылы күпер» («Шиворот на выворот», 2006), «Сөяксез тел» («Язык без костей», 2008) и «Юморкалар» («Юморки», 2015), сборник пьес «Бәхеткә биш минут кала» («Пять минут до счастья…», 2012), две книги стихов – «Сине генә сөям» («Люблю лишь тебя», 1997) и «Мәхәббәтнең канат җиле» («На крыльях любви», 2021), книгу эссе и воспоминаний «Ир хакы» («Во имя мужа», 2026).

По оценке критики, детские стихи Лерона пронизаны добрым юмором и наполнены богатой фантазией. Лирические стихи поэта отличает, в частности, оптимистический подход к метафизической проблематике. Произведения писателя переведены на ряд других языков, в том числе на русский, белорусский, турецкий, чувашский, киргизский. Сам он активно переводит на татарский поэзию, созданную на русском, испанском, французском и ряде тюркских языков.

Пьесы Лябиба Лерона ставились в Альметьевском, Атнинском, Буинском, Мензелинском и Нижнекамском татарских драматических театрах. Ряд текстов поэта были положены на музыку и стали песнями.

С 1990 года – член Союза писателей Татарстана. В 2002-м удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РТ». В 1994 году удостоен премии Союза писателей Татарстана имени Шайхи Маннура за цикл юмористических произведений, в 2000-м – премии имени Абдуллы Алиша за детские книги, в 2006-м – премии имени Фатиха Хусни за книгу «Чыктым аркылы күпер», в 2007-м – Республиканской премии имени Мусы Джалиля за книгу «Кояшны кочкан малай» и активную общественную деятельность по воспитанию подрастающего поколения.

В 2022 году стал лауреатом Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая за книги для детей «Җил көймәсе» и «Әкиятче малай». В 2026-м – сразу в двух номинациях, «Поэзия на татарском языке» и «Журналистика на татарском языке», победитель Всероссийской литературной премии имени Ахмета Симаева.