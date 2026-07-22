Татарскому книжному издательству исполнилось 107 лет

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня одно из старейших национальных издательств России – Татарское книжное издательство – отмечает свое 107-летие. За более чем вековую историю оно прошло путь от ручной верстки первых татарских букварей до создания сложных мультимедийных проектов, доступных читателям по всему миру.

«Сто семь лет – это не просто цифра в архивной справке. Это доказательство того, что татарская книга остается важным флагманом в сохранении и развитии языка», – выразил уверенность директор издательства Рустем Галиуллин.

«Мы часто слышим разговоры о том, что бумажная книга становится невостребованной под натиском цифры. Но судя по востребованности наших печатных изданий, видим совершенно четкий тренд: для нашего читателя важно иметь книгу физически. Люди приходят за национальным бестселлером в твердом переплете, покупают детские сказки с богатыми иллюстрациями для семейных библиотек, заказывают академические словари», – отметил руководитель Таткнигоиздата.

По словам Рустема Галиуллина, сегодня портфель издательства включает около 200 наименований книг ежегодно: от золотого фонда татарской классики до дебютных сборников молодых поэтов, исторической документалистики, кулинарных книг о национальной кухне и детских сказок с дополненной реальностью.

«В то же время мы учитываем потребности современного читателя, поэтому выпускаем книги в электронном и аудиоформате. При этом большая часть нашей цифровой библиотеки доступна для бесплатного чтения и прослушивания на официальном сайте издательства», – подчеркнул он.

В пресс-службе Таткнигоиздата особо подчеркнули, что достижения издательства оказались бы невозможны бы без труда его сотрудников: редакторов, корректоров, художников-иллюстраторов, представителей маркетинговой и PR-служб.

Татарское книжное издательство было основано в 1919 году. Является ведущим издательством Республики Татарстан, специализирующимся на выпуске художественной, учебно-методической, детской, краеведческой и научно-популярной литературы на татарском и русском языках, а также на языках народов, проживающих в регионе.

Несмотря на реализацию собственных проектов, ключевую роль в сохранении и развитии национального книгоиздания играет государственная поддержка. Издательство успешно реализует знаковые проекты при содействии Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, и Министерства образования и науки РТ, а также регулярно побеждает в федеральных грантовых конкурсах.

Отдельного внимания заслуживает постоянная поддержка, оказываемая руководством Татарстана программе издания социально значимой литературы, что позволяет библиотекам республики своевременно пополнять фонды.

Помимо книгоиздания, Таткнигоиздат активно развивает направление поддержки литературного сообщества. В текущем году издательство реализует сразу два масштабных проекта: II открытый литературный конкурс патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом» (совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям) и впервые проводимый конкурс «Татар китабы». В последнем оцениваются издательские и полиграфические качества книг, выпущенных в 2025–2026 годах по разным номинациям.

Ежегодно книги Таткнигоиздата становятся лауреатами престижных конкурсов, что подтверждает высочайшее качество редакционной подготовки и полиграфического исполнения. Активно ведется выставочная деятельность: коллектив регулярно представляет национальный книжный стенд на различных республиканских, российских и международных выставках.