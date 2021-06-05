Татарский робот, ходулисты в национальной одежде встретят гостей Сабантуя в Нижнекамске

12 июня в Нижнекамском районе Татарстана отметят Сабантуй, сейчас на майдане КСК «Ильинка» в муниципалитете идут масштабные приготовления к предстоящему празднику. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин накануне проверил, как идет подготовка.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, главной темой праздника станут объявленный в Татарстане Год родных языков и народного единства и 55-летие Нижнекамска. Все площадки и сцены будут оформлены с национальным колоритом.

Каждое предприятие разрабатывает к Сабантую свою интересную композицию. Так, площадку ПАО «Нижнекамскнефтехим» представит робот, говорящий на татарском языке. АО «ТАИФ-НК» встретит гостей ходулистами в национальных костюмах. А на главную сцену компании выйдет силач, который чеканит подковы.

На другой площадке будут представлены предприятия ТОСЭР, резиденты которых покажут гостям праздника все реализуемые в Нижнекамске проекты. А вот площадка строителей станет уникальной исторической страничкой Сабантуя — здесь разместятся фотографии города разных годов.

«Это очень интересная задумка, где люди могут посмотреть, вспомнить связанные с этими моментами периоды своей жизни в Нижнекамске», — подчеркнул Айдар Метшин.

Традиционная выставка художников украсит Сабантуй — на мольбертах и фотокомпозициях они представят национальные мотивы и пейзажи города химиков. Будет работать и площадка ремесленников с уникальными изделиями мастеров из Елабуги, Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Посетители смогут оценить глиняные, кожевенные, деревянные изделия.

Библиотечная система города подготовит выставку национальной литературы, композицию «Моя деревенька», национальные общества Дома дружбы народов также организуют свои площадки.

На площадке сельских поселений вниманию гостей будет представлены быт и атмосфера деревенского уклада жизни — тюки с сеном, предметы быта, вкусные блюда. Гости смогут попробовать свои силы в распилке дров или же вышить полотенце.

«Эта площадка особенная, — подчеркнул Айдар Метшин. — Поэтому здесь все должно быть проникнуто национальным колоритом».

Сабантуй откроется в 10.00 праздничным прологом, затем начнется концертная программа, чествование сельских батыров, национальная борьба корэш, конские скачки. В течение дня можно будет продегустировать вкуснейшие блюда разных кухонь мира.

Также стал известен график проведения праздников плуга в Камских Полянах и селах Нижнекамского района. Так, 13 июня празднование состоится в селах Большое Афанасово, Кулмакса, Каенлы, Верхние Челны, Нижняя Уратьма, Старошешминск, Болгар, Кзыл Яр, Шереметьево, а также в поселке Трудловой. В селах Кармалы и Кзыл Яр праздник отметят 12 июня, а в деревне Благодатная — 20 июня.