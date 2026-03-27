Татарская КВН-лига расширяется: на фестивале «Әйдә ШаяРТ» соревновались 25 команд

Вчера в казанском культурном центре «Чулпан» прошёл Большой фестиваль татарской КВН-лиги «Әйдә ШаяРТ» («Давай шутить»). В фестивале свои силы попробовали 25 команд. Примечательно, что участники были не только из районов Татарстана, но и из Башкортостана, Пензенской области и Самары.

Участников фестиваля оценивали руководитель организации КВН Республики Татарстан Рамиль Агдиев, ведущий телеканала «Татарстан – Новый век» Айваз Садыров, народный артист Татарстана, юморист Джавит Шакиров, народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова и известный певец, рэпер Шакур.

Перед началом фестиваля зрителей и участников приветствовал член комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев.

«Вы делаете большое дело. Сегодня развитие языка, его популяризация, воспитание в детях национального самосознания – в руках молодёжи. Это направление очень важно для нашего языка и нации. Пусть татарский юмор живёт, и пусть участников становится больше», – сказал он.

Главный приз – Гран-при – завоевала команда «Игенче» из Сабинского района. В её составе выступают работники сельского хозяйства. Победителям вручили денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Общий призовой фонд игры составил 100 тысяч рублей, остальные средства распределили между другими командами-победительницами.

Член жюри, журналист, ведущий телеканала «Татарстан – Новый век» Айваз Садыров отметил важные тенденции: «Как зритель, который наблюдает за играми каждый год, хочу отметить очень важный фактор. «Әйдә ШаяРТ» живёт –раньше на сцене выступали люди среднего возраста, даже бабушки, а сейчас примерно 80 процентов команд составляют молодёжь, школьники. Это очень хорошая тенденция, значит, наша молодёжь тянется к юмору. Второй важный фактор – участие представителей разных профессий. Спасибо районам за то, что находят время, организуют и привозят команды, создают такие возможности».

Среди участников были команды работников сельского хозяйства, учителей, борцов и представителей других профессий.

Руководитель организации КВН Республики Татарстан Рамиль Агдиев отметил, что география татарской КВН-лиги «Әйдә ШаяРТ» с каждым годом расширяется.

«В фестивале участвуют не только команды из Татарстана, но и из других регионов. Наша география расширяется, и это, конечно, очень радостное событие. Пусть в будущем участников станет ещё больше и ещё интереснее», – сказал он.

Номинации и места:

«Открытие фестиваля» — «Бөркетләр» (Лаишевский район)

«Лучшая шутка» — «Мәхәббәт» (город Набережные Челны)

«Лучшая актриса» — «Ащкызлар» (город Пенза)

«Лучший актёр» — «Авара» (Казанский энергетический колледж)

Гран-при — «Игенче» (Сабинский район)

1 место — «Авара» (Казанский энергетический колледж)

2 место — «Шәлперәймәс егетләр» (КФУ)

3 место — команда «ШоК»

«Әйдә ШаяРТ» – современная телевизионная юмористическая игра, проводимая на татарском языке. Цель лиги –воспитание у молодёжи национального самосознания, уважения к культурному и историческому наследию своего народа, любви к родному языку, выявление талантливой молодёжи и создание условий для реализации её творческого потенциала, развитие юмора на татарском языке.

Организаторы фестиваля: Комиссия при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане, Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар, телеканал «Татарстан – Новый век».

Зульфия Шавалиева