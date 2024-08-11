Татарское театральное межсезонье: летний репертуар и будущие премьеры

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Камаловский театр: лучший спектакль России идет у нас – приходите!

Начнем с казанских театров, а именно с Камаловского. Лучший спектакль России, то есть признанный жюри премии «Золотая маска» лучшим спектаклем сезона, «Муть.Мухаджиры», идет в Камаловском театре. Об этом оповещает большой баннер перед парковкой театра.

К слову, в Казани спектакль можно будет посмотреть 29 августа, а уже 10 сентября его покажут на главной сцене Малого театра в Москве, куда Камаловский театр собирается на гастроли.

Что касается премьер прошедшего сезона, то камаловцы выпустили «Дуслар җыелган җирдә» / «Чертов тост» по пьесе Туфана Миннуллина (постановка Фарида Бикчантаева), «Тукай Казанга кайткан» / «Возвращение Тукая» (Айдар Заббаров) и «Игезәк» / «Двойник» по пьесе Ркаила Зайдуллы (Рамиль Гараев). Первая премьера прошлого сезона – «Ситса туй» / «Ситцевая свадьба», поставленная Айдаром Заббаровым по пьесе Ильгиза Зайниева. Пьеса была написана драматургом для Мензелинского театра и им же на сцене этого театра поставлена. Сейчас «Ситцевая свадьба» – самый кассовый спектакль камаловцев, на него даже сложно достать билеты.

В конце сезона театр попрощался со зрителем спектаклем «Сөясеңме, сөймисеңме?» / «Любишь – не любишь». Эта же постановка стала прощальной для легендарного Равиля Шарафеева – знаменитый камаловец, народный артист Татарстана и России завершил свою карьеру в театре.

Что ожидает зрителя в новом сезоне? Из того, что известно: приглашенный из Турции режиссер Мустафа Курт поставил спектакль «Сары елга» – об этом были сообщения в новостях, однако на афишах «Желтой реки» пока не видно; Айдар Заббаров и Резеда Губаева выпускают спектакль «Альфия» о легендарной певице Альфие Авзаловой.

В этом году тинчуринцы и камаловцы договорились так: пока первые отдыхали, вторые давали спектакли, а потом театры поменялись местами. Новый 119-й сезон театра Камала откроется 23 августа спектаклем «Голубая шаль». Пока в старом здании на улице Татарстан. Ждем, когда новое здание «подоспеет» и театр обретет свой новый дом.

Театр Тинчурина: комедия «Кияү урлау» показана в 100-й раз

Труппа Тинчуринского театра вернулась из летнего отпуска. Пока информации о следующем сезоне нет. Из летних новостей театра – комедия по пьесе Салавата Юзеева «Кияү урлау» / «Безумный никах или похищение жениха» сыграна в 100-й раз, театр принял участие в фестивалях – Брянцевском, «У троицы» и фестивале театров финно-угорских народов «Майатул».

На днях стало известно, что «хип-хопера» «Флешка, рэп һәм мәхәббәт» / «Флешка, рэп и любовь», поставленная Туфаном Имамутдиновым по пьесе Ильгиза Зайниева, номинирована на премию «Музыкальное сердце театра». Спектакль представлен в пяти номинациях: лучшая пьеса (Ильгиз Зайниев), лучшая сценография (Лилия Имамутдинова), лучший костюм (Лилия Имамутдинова), лучшая актриса второго плана (Адиля Хасанова) и лучший спектакль.

Самая свежая новость от театра – это приглашение национальных блогеров для знакомства с ним. Скорее всего, это работа команды Лилии Гараевой, которая перешла в Тинчуринский театр из Кариевского и с этого сезона стала заместителем директора. Браво, конечно. К слову, свою «хип-хоперу» театр тоже первым делом показал блогерам.

Ушедший сезон был для тинчуринцев юбилейным – они отметили 90-летие со дня основания театра. Итоги сезона журналистам сообщили по электронной почте. Так, за прошедший сезон, который стартовал 15 сентября 2023 года и завершился 17 июня 2024-го, было сыграно 329 спектаклей, которые посмотрели 92 378 зрителей.

В юбилейном сезоне театр выпустил три премьеры: грустную комедию «Ай, былбылым!» / «И в старости, и в радости…», трагикомедию «Җан Баевич» и «хип-хоперу» «Флешка, рэп и любовь» (получается год комедий). Летом с большим успехом шло интерактивное детское представление «Былтыр маҗаралары» / «Приключения Былтыра», были представлены тематические экскурсии «Кыз алу йоласы» / «Выкуп невесты», «Оркестр буенча сәяхәт» / «Путешествие по оркестру» и «Театр ул – тормыш, театр ул – яшәеш!» / «Театр – это жизнь!».

Звезды Тинчуринского театра Резеда Салахова и Артем Пискунов в этом году второй раз стали лауреатами премии имени Дамира Сиразиева. В 2011 году они получили свою первую премию в компании еще двоих молодых артистов театра – Ильфака Хафизова и Лии Вильдановой.

В Кариевском театре — весна без директора

Ушедший сезон принес Кариевскому театру две большие новости – радостную и грустную. Счастливая новость – театр получил премию «Золотая маска». Грустная – закрыл свой сезон без руководителя. В апреле директор театра Луиза Николаевна Шарова (поэтесса Луиза Янсуар) объявила о своем уходе с этой должности, обязанности директора исполнял Искандер Валиев.

В этом году Кариевский театр выпустил 10 спектаклей: «Ал җилкәннәр» / «Алые паруса» (Ренат Аюпов), «Муса.Моабит» (Булат Гатауллин), «Көлсылу һәм Яңа ел бәйрәме» / «Новый год для Золушки» (Эльдар Гатауллин), «Матурлык» / «Красота» (Егор Чернышов), «Ханума» (Ренат Аюпов), театральный урок «Анна Ахматова: Вакыт кайтавазы» / «Голоса времени» (Эльдар Гатауллин), квест-спектакль «Хан кызы» / «Красавица и Чудовище» (Ренат Аюпов), «Тау битендә Сабантуй» / «Сабантуй» (Ренат Аюпов).

Остается только восхититься плодотворностью творческой команды театра – даже если сложить премьеры Камаловского и Тинчуринского театров, столько, как у кариевцев, не наберется.

Хотелось бы также отметить пополнение в труппе: пришли четыре новых артиста. Гелюса Гибадуллина, Инсаф Халяутдинов, Камиля Шангараева и Айрат Шамс. Служивший в театре много лет актер Ильфат Гибадуллин ушел, теперь к труппе присоединилась его младшая сестра Гелюса.

Последняя театральная новость республики связана именно с Кариевским театром: министр культуры РТ Ирада Аюпова во время летней встречи с журналистами сообщила имя нового директора – Ильнур Гайниев, возглавлявшего Мензелинский театр. Теперь мензелинцы переживают – театр остался без руководителя. «Только успели к нему привыкнуть», – сетуют они.

В Кариевском театре кто-то надеялся, что хорошо сработаются с Искандером Валеевым, – значит, не получилось.

А может, Министерство культуры сделает эксперимент, назначив одного директора на два театра? В наше время можно было бы устроить различные театральные коллаборации. Например, когда артисты Мензелинского театра играют в некоторых спектаклях Кариевского, и наоборот – это помогло бы развитию артистов. У каждого театра своя история, свой путь и свои цели, и речь не идет о слиянии, а сотрудничество и единство в творчестве – это вполне возможно.

Мензелинский театр: мелодрама + мелодрама + мелодрама + комедия и две сказки

Раз речь зашла о Мензелинском театре, самым отдаленным (конечно, географически) от столицы татарским государственным драматическим театром имени Сабира Амутбаева и продолжим наш обзор. Прошедший 88-й сезон театра был богат на по-настоящему «народные» спектакли.

Сезон открылся мелодрамой «Шулай булды шул» / «Вот так случилось» Туфана Миннуллина (Ильсур Казакбаев). Вторую премьеру – «Гөлҗәннәтнең җәннәте» / «Рай Гульзяннат» Юнуса Аминова – представил режиссер Байрас Ибрагимов. Еще одна мелодрама – «Әни» / «Мама» – была поставлена Ильясом Закировым по собственной пьесе. Все три спектакля реализованы при поддержке федерального проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия». Четвертая премьера – комедия «Син генә җитмәгән идең» / «Залетные гости» стала результатом сотрудничества драматурга Равиля Сабыра и режиссера театра Булата Бадриева.

В прошлом сезоне репертуар театра пополнился также двумя сказками. «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца поставил режиссер театра Дамир Самирханов, а беби-спектакль «Гаҗәеп көн» / «Удивительный день» – приглашенный из Москвы режиссер Юрий Устюгов. Значит, репертуар этого года получился примерно таким: мелодрама + мелодрама + мелодрама и одна комедия. Стоит отметить, что театр довольно успешно провел Всероссийский фестиваль беби-театров «Ләкләк».

Пока театр остается без директора, наверное, не стоит допытываться о дальнейших планах мензелинцев, поэтому ограничимся обзором ушедшего сезона.

Нижнекамский театр: «Внутри всегда сияет красота»

Нижнекамский татарский государственный драматический театр имени Туфана Миннуллина свой 35-й сезон закрыл в конце июня спектаклем для детей «Икеле, шырпы һәм янгын!!!» / «Двойка, спички и пожар!!!». Этот спектакль – премьера сезона. «Наш театр особенный, в нем всегда праздник. Внутри всегда есть какая-то красота, пусть коллектив не утратит эту красоту, теплоту. Новых успехов, новых сил в новом сезоне! Прекрасного будущего нашему театру», – с таким словами сопроводил последний в сезоне спектакль директор театра Рустям Галиев.

Также ушедший театральный год примечателен тем, что бренд культурного Нижнекамска – объединение «Җидегән чишмә» теперь стало проектом театра. В этом году, например, здесь проходили встречи с Рузалем Мухаметшиным, Фирдусом Тямаевым.

Что касается премьер, то это были комедия Ркаила Зайдуллы «Пачпортлы Шүрәле» / «Шурале с паспортом», а также спектакль «Әбрәкәй» / «Отхожее место». «Одна из последних пьес Туфана Миннуллина «Әбрәкәй» – совсем не о туалете! В этой сатирической комедии высвечиваются самые болевые точки нашей действительности», – говорится о спектакле. Обе пьесы поставил сам директор и главный режиссер театра Рустям Галиев. Еще одна премьера – «Мәхәббәт кошлары» / «Птицы любви» Ильшата Юмагулова (режиссер – заслуженный артист Башкортостана Фиргат Гарипов). Традиционно театр проведет в августе благотворительные гастроли в родном Камско-Устьинском районе Туфана Миннуллина и покажет там именно этот спектакль.

Все три спектакля реализованы при поддержке все того же федерального проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия».

О будущем сезоне театра пока нет информации.

Альметьевский театр: будьте знакомы – новый режиссер

Альметьевский татарский государственный драматический театр свой новый сезон встретит с новым режиссером – Сардаром Тагировским. Он уже приезжал в Альметьевск в конце прошлого сезона и заложил основу для своего иммерсивного спектакля. Это будет проект к 80-летию театра. Театр, изучив историю своего здания, выпустит новый спектакль. Пьесу для него пишет Равиль Сабыр. «Пишу историю, в которой судьбы героев связаны с этим зданием», – прокомментировал драматург.

Еще одна премьера нового сезона – комедия по пьесе Мансура Гилязова «Мисс Гүзәллек». Планируется, что ее поставит режиссер Дмитрий Огородников. Пьеса отобрана в рамках лаборатории театра «Umoraлаб».

Также приятным событием прошедшего 79-го сезона для театра стало обновление в зрительном зале – новые кресла удалось установить при поддержке гранта компании «Татнефть».

Премьеры сезона: артисты театра Динар Хуснутдинов (режиссер) и Резеда Сафина (драматург) выпустили спектакль «Киңәш кирәк» / «А может?». Айдар Заббаров поставил спектакль по пьесе Туфана Миннуллина «Ат карагы» / «Конокрад». Мурат Абулкатинов представил постановку «Алтынчеч. Мирас» на основе пьесы Ильгиза Зайниева по мотивам либретто Мусы Джалиля «Алтынчеч». Александр Далматов выпустил киноспектакль «Час суда», в основу которого лег роман Равиля Сабыра «Фәхрине үтереп ташладылар».

Проекты театра «Әйтелми калган сүзләр», «Каләмем яз төсле карада», «Алтыдагы – алтмышта» тоже относятся к прошлому сезону.

Со спектаклем «Ул әле өйләнмәгән иде» / «Не был женат» по одноименной повести татарского классика Гаяза Исхаки театр получил Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» на фестивале «Театры малых городов», прошедшем в Уфе. Это стало первым показом Альметьевского театра в столице Башкортостана после 10-летнего перерыва.

Атнинский театр: самый красивый

Атнинский татарский государственный драматический театр свой 106-й сезон закрыл спектаклем «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева. Спектакль в жанре лирической драмы выпустил главный режиссер театра Рамиль Фазлыев.

В этом же сезоне атнинцы представили зрителю трагедию «Ай тотылган төндә» / «В ночь лунного затмения» Мустая Карима (Сойжин Жамбалова), «Йөрәк сере» / «Тайна сердца» Амирхана Еники (Гульназ Минкина), спектакли «Старший сын отца» Александра Вампилова (Лилия Ахметова), «Сөембикә егет сайлый» / «Сююмбике выбирает жениха» Фаниса Яруллина (Рамиль Фазлыев), «Фуня» Алексея Житковского. Последний был создан на основе совместного проекта с ГИТИСом, который осуществлялся театром в течение двух лет.

Спектакль «В ночь лунного затмения» был удостоен республиканской премии «Тантана» в номинации «Лучший спектакль большой формы». Осенью труппа поедет с ним на фестиваль «Федерация» в Грозный, также он отобран в программу фестиваля «Сообщение» в Кудымкаре (Пермский край). Оба фестиваля крупные и престижные.

В настоящее время театр работает над музыкальной комедией «Минем дустым Хуҗа Насретдин» / «Мой друг Ходжа Насретдин». Спектакль по роману Леонида Соловьева «Возмутитель спокойствия» ставит приглашенный режиссер – художественный руководитель Бурятского академического театра, народный артист Бурятии Саян Жамбалов, отец постановщицы спектакля «В ночь лунного затмения» Сойжин Жамбаловой.

Челнинский театр собирается на гастроли в Казань

Набережночелнинский татарский государственный драматический театр имени Аяза Гилязова закрыл сезон лишь в конце июня. За прошедший сезон театр выпустил шесть новых спектаклей. Это комедия Туфана Миннуллина «Диләфрүзгә дүрт кияү» / «Четыре жениха Диляфруз», драма Мирхайдара Файзи «Ак калфак» / «Белый калфак», мелодрама по книге Набиры Гиматдиновой «Сихерче» / «Безответная любовь», сказка для детей «Теләмишкин» и в рамках проекта «Хәл бу ки» драма-биография «Муса Джалиль» по инсценировке Айгуль Ахметгалиевой (режиссеры Чулпан Аскарова, Энже Шигапова). Последняя премьера сезона – комедия «Бөке» / «Пробка» по пьесе Ильгиза Зайниева. Спектакли в театре выпускает художественный руководитель Олег Кинзягулов сам, или же, в некоторых случаях, артисты театра.

Говоря о планах на будущий сезон, Кинзягулов не стал раскрывать всех секретов – отметил только, что будет поставлен спектакль к 80-летию Великой Победы. «Готовим спектакль по роману Мухаммета Магдеева «Без – 41нче ел балалары» / «Мы – дети 41-го года»). Да, по теме Великой Отечественной есть легендарные на всю Россию произведения, но мы решили остановиться на этом материале как объединяющем поколения. Кажется, главная тема Мухаммета Магдеева созвучна с нашим временем. «Нужно жить и исполнять свои обязанности». Надеемся, что эта история научит уважать и любить свою работу, наставников», – пояснил выбор театра Олег Кинзягулов.

Проект «Хәл бу ки» будет расширен, в нем появятся такие личности, как Салих Сайдашев, художник Ахсан Фатхутдинов. Намечается также проект с драматургом Равилем Сабыром – точной информации пока нет, «идет процесс планирования», сказали нам в театре.

Через месяц Челнинский театр ждут в Казани. Гастроли пройдут 15, 16, 17 сентября на сцене Камаловского театра.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Буинский театр: новое здание и дело Раиля Садриева

С Буинским государственным театром дела обстоят довольно сложно. Директор театра Раиль Садриев находится под следствием. Просто приведу здесь слова Ирады Аюповой, сказанные ею на встрече с журналистами. «Предлагаю убрать эмоции и разделять два понятия: Раиль Садриев как творческая личность и административное устройство театра. Правоохранительные органы сейчас разбираются, мы тоже проверяем, как эти финансовые документы у нас проходили. Мы ведь не видим операционную деятельность театров. Как они получают прибыль на гастролях, тоже не видим. Но это есть в документах. Хочу акцентировать – нельзя нам вставать на путь взаимного обвинения. Это неправильно. Надо просто разобраться в ситуации на трезвую голову и двигаться дальше. Хотя наша отрасль очень эмоциональная.

Раиля я очень высоко ценю, он – человек очень талантливый, очень эмоциональный, открытый. Если помните, 15 лет назад Буинский театр был театром юморесок. Сейчас в их репертуаре очень много серьезных, хороших произведений, благодаря стараниям и гибкости Раиля статус театра изменился».

Самое большое событие Буинского театра в прошлом сезоне – его переезд в новое здание. Второе большое событие – спектакль «Дервиш» был номинирован на премию «Золотая маска». Что касается премьер, то Рустям Галиев поставил на буинской сцене комедию «Шикәрем-мишәрем» по пьесе Туфана Миннуллина «Йөрәк маем» / «Свет моей души», спектакль по которой много лет шел в Камаловском театре. Артист Кариевского театра, режиссер Булат Гатауллин выпустил спектакль для детей «Пожарная команда».

Хочется пожелать Буинскому театру и его руководителю, чтобы у них все было хорошо.

***

Это был обзор по девяти татарским драматическим театрам. Еще у нас есть театр кукол «Экият» и Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, в репертуаре которых тоже имеются татарские спектакли.

Говоря о национальных спектаклях в оперном театре, можно вспомнить разве что балет «Иакинф» – совместный труд композитора Резеды Ахияровой и поэта Рената Хариса. Хотя в конце года национальные спектакли театра – балет «Шурале» Фарида Яруллина, оперу «Джалиль» Назиба Жиганова, оперу «Любовь поэта» Резеды Ахияровой, а также премьеру оперы «Жизнь за царя» записал телеканал «Россия-Культура». Новость будущего сезона в том, что ставший уже традиционным фестиваль «Узгэреш жиле» в этом году решили не проводить.

Для театра кукол «Экият» сезон был богат на победы – сразу три «Золотые маски», причем первая и единственная пока в республике «Золотая маска» за режиссуру – у худрука театра Ильгиза Зайниева. Актер театра Дилюс Хузяхметов стал первым драматическим актером – обладателем «Золотой маски» в Татарстане.

В самом конце приведу слова Ильгиза Зайниева, сказанные им на юбилейном торжестве по случаю 90-летия театра «Экият»: «Я встану посреди сцены, потому что знаю, что никто из коллектива не выстрелит мне в спину».

Уважаемые руководители театров, можете ли вы сказать то же самое о своих коллективах?

С пожеланиями отличного нового сезона и успеха всем театрам – фотография с премьеры Камаловского театра. Добро пожаловать!

Рузиля Мухаметова, «Интертат», перевод с татарского