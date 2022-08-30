Татарское попурри и марийские танцы: В Казани прошел концерт фестиваля «Безнен заман»

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Сегодня в Казани на площади перед театром Камала прошел большой концерт лауреатов и победителей ежегодного открытого фестиваля творчества работающей молодежи «Наше Время — Безнен Заман». Более 200 участников концерта — работников предприятий Татарстана представили 45 своих лучших творческих номеров. Они продемонстрировали, какими талантливыми и увлеченными могут быть представители рабочих профессий.

В открытии фестиваля приняли участие заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов и другие, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Начался концерт с гимна фестиваля и парада всех участников. Публику своими номерами радовали творческие коллективы КАМАЗа, «Аммония», ГБУ «Безопасность дорожного движения», Казанского порохового завода, «Татнефти», «Татэнерго», Казанского авиазавода имени Горбунова и других предприятий. Они представили как лучшие номера прошлых лет, так и новые постановки, которые готовят к стартующему юбилейному фестивальному сезону. Причем, программа выстроена таким образом, чтобы продемонстрировать публике все многонациональное богатство Татарстана: здесь и татарское эстрадное попурри в исполнении инструментального ансамбля, и марийский танец, и казачья вокально-хореографическая постановка «Варенька», болгарский и мишарский танцы, и многое другое.

Проведение фестиваля «Наше Время — Безнен Заман» вносит большую лепту в поддержку промышленности и популяризацию рабочих специальностей, убежден Коробченко. «Это движение подталкивает наши компании, промышленников к формированию творческих коллективов. На сегодняшний день помимо того, что люди ходят на работу и зарабатывают деньги, они должны получать чувство радости от своей работы. И когда наша творчески одаренная работающая молодежь начинает влюблять в свое творчество, в свое предприятие других, — это очень значимо. То, что сегодня на сцене представлены коллективы со всей республики, многого стоит», — сказал он.

Главная миссия фестиваля – сохранение традиций и культурных ценностей, считает глава Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, которая также приняла участие в церемонии открытия.

С ней согласилась исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова. По ее словам, участники фестиваля демонстрируют, насколько активно должна в различных сферах развиваться современная молодежь. «Они прекрасно трудятся во благо Татарстана, замечательно проявляют себя в творчестве, создают семьи и демонстрируют, как надо жить и радоваться жизни. Они — красивый пример для всех», — считает она.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов отметил профессионализм коллективов. «Они профессиональны не только в своем мастерстве, но еще и классные, здоровые духом, интересные, яркие и зажигательные. Можно представить, какая здоровая атмосфера царит на производстве. А это один из залогов сильного Татарстана», — сказал он.

Завершило концерт совместное выступление всех участников с композицией «Мин яратам сине, Татарстан», потому что всех без исключения объединяет любовь к родной республике.