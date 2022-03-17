Жестокие битвы и величайшие открытия: в Казани выпущен роман о «Великой Орде»

Татарское книжное издательство выпустило в свет новый исторический роман «Великая Орда». Его автор Ольга Иванова — писатель, известный по трилогии «Повелительницы Казани», посвященной легендарным женщинам эпохи Казанского ханства. На этот раз она посвятила исторический роман событиям и известным личностям Золотой Орды конца XIV — начала XV века. На его страницах оживают образы героев эпохи — Тохтамыша, Тимура, Идегея, Улу-Мухаммада — и события, связанные с ними.

«Перед тем как приступить к написанию романа, я изучила огромный пласт архивного материала, исторических документов. Самое сложное было представить себе те исторические события, ту среду, в которой они происходили. Ведь в художественной форме нужно было говорить об исторических образах во всех подробностях, описывать костюмы героев, города той эпохи. Надеюсь, что роман будет не только интересен читателям, но и полезен», — рассказала автор.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она подчеркнула: несмотря на то, что исторические события расписаны весьма подробно, сделано это простым и доступным для читателя языком.

Главные герои романа известны нам сегодня не только благодаря своему происхождению и титулам, но и не менее громкими делам. Их время пришлось на зарождение и распады империй, жестокие битвы и величайшие открытия. Их имена сплелись в причудливой вязи судеб, запутанных и необычных, перерождающихся из дружбы в кровную вражду, когда на одну чашу весов ложатся государственные дела, на другую — личные взаимоотношения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как историк я всегда очень скептично относился к историческим романам. Мои представления о предмете разговора не всегда совпадают со взглядами авторов романов, и это меня всегда очень раздражало. Но без всякого преувеличения могу заявить, что с романов Ольги началась моя любовь к этому жанру. Она пишет высоким литературным языком, что не может не восхищать. При этом чувствует глубокое погружение автора в очень сложную и плохо изученную современностью эпоху. У каждого историка свое мнение о ней, и Ольга очень убедительно представила свою», — уверен член-корреспондент Академии наук РТ доктор исторических наук Фаяз Хузин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автор романа стремится открыть читателю не только дела известных личностей, она показывает их обычными людьми, которые влюбляются и предаются страстям, мечтают и размышляют о бренном, подставляют плечо близкому, ненавидят и боятся. Они подвержены слабостям и порокам, свойственным простым людям, совершают ошибки, и потому не выглядят статичными фигурами, а становятся близки и понятны современному читателю.

Исторический роман «Великая Орда» выпущен тиражом 2 тысячи экземпляров.

Ольга Иванова призналась, что в настоящее время начинает работу над пятым романом. Он будет посвящен тюркскому поэту Сайфу Сараи, творившему в XIV веке.