«Таткнигоиздат» представит более 200 наименований книг на ярмарке в Москве

Татарское книжное издательство примет участие в Московской международной книжной ярмарке. Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

В общей сложности участниками ярмарки станут 250 издательств из регионов России, которые представят новинки, бестселлеры, художественную, научную, детскую и учебную литературу, комиксы, музейные издания и многое другое. Гостей ожидают свыше 300 мероприятий, которые пройдут на 10 площадках. Это в том числе презентации книг, открытые дискуссии, встречи с авторами и мастер-классы.

На стенде Татарского книжного издательства будет представлено свыше 200 наименований книг, в том числе известные альбомы «Татарский мир» и «Татарская национальная кухня», «Секреты татарской кухни». Желающие смогут приобрести книги как на татарском, так и на русском языке. Порадует издательство и любителей почтовых открыток, которые смогут найти здесь экземпляры с рецептами татарской кухни, набор «Казань» и другие.

Также в рамках ярмарки пройдет награждение победителей национального конкурса «Книга года — 2021», где в номинации «Поэзия года» лучшим был признан проект «Таткнигоиздата» — сразу три книги произведений Габдуллы Тукая на татарском, русском и английском языках.