Татарское книжное издательство презентовало новый выпуск Казанского альманаха
На площадке гостиничного комплекса «Ногай» прошла презентация нового выпуска Казанского альманаха, который объединил на своих страницах творчество известных авторов и начинающих писателей.
Казанский альманах, издаваемый Татарским книжным издательством, давно стал символом не только преемственности традиций поколений, но и смелых творческих экспериментов молодых авторов. Поэтому каждый номер альманаха становится уникальным подарком в литературном мире, сохраняя высокие стандарты качества и эстетического вкуса. Издание традиционно выходит под наименованиями драгоценных камней: на этот раз читателей ждала встреча с изысканным танзанитом, оттеняя тонкость стиля и глубину содержания представленных работ.
Презентация приобрела особое значение, так как помимо презентации альманаха, состоялся еще и релиз новой книги бессменного редактора проекта, писателя Ахата Мушинского – «Лестница в небо». Книга представляет собой своеобразный творческий дневник писателя, наполненный размышлениями о смысле жизни, искусстве и человеческой душе. Автор предстает перед нами не только как мастер художественного слова, но и как художник, создающий иллюстрации к своим произведениям.
С приветственными словами к участникам мероприятия выступили признанные мастера слова и перспективные дебютанты, чьи произведения обогатили содержание свежего выпуска альманаха, в числе которых:
- Ркаил Зайдулла, председатель Союза писателей РТ;
- Рабит Батулла, народный писатель Татарстана, представивший увлекательное исследование, вошедшее в альманах, посвященный 140-летию Габдуллы Тукая. Исследование позволяет взглянуть на интересные детали жизни великого поэта через призму его фотографических изображений;
- 130-летие Сергея Есенина отмечалось в выступлении Галины Свинцовой, поделившейся интересными деталями статьи альманаха, посвященной творчеству знаменитого поэта;
- доктор исторических наук Ильдус Загидуллин, статья которого в Альманахе посвящена 200-летию Каюма Насыри и его творчеству;
- Владимир Урецкий, краевед, чьи статьи раскрывают неизвестные страницы истории Казани;
- литературовед Марсель Ибрагимов;
- писатель Лев Кожевников;
- председатель Секции русскоязычной литературы и художественного перевода Ольга Иванова;
- писательница Ольга Журавлёва;
- доктор филологических наук Альфия Галимуллина.
Презентация сопровождалась праздничным концертом с участием юных исполнителей из казанских школ и лицеев.