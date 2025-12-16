Татарское книжное издательство презентовало новый выпуск Казанского альманаха

Фото: Татарское книжное издательство

На площадке гостиничного комплекса «Ногай» прошла презентация нового выпуска Казанского альманаха, который объединил на своих страницах творчество известных авторов и начинающих писателей.

Казанский альманах, издаваемый Татарским книжным издательством, давно стал символом не только преемственности традиций поколений, но и смелых творческих экспериментов молодых авторов. Поэтому каждый номер альманаха становится уникальным подарком в литературном мире, сохраняя высокие стандарты качества и эстетического вкуса. Издание традиционно выходит под наименованиями драгоценных камней: на этот раз читателей ждала встреча с изысканным танзанитом, оттеняя тонкость стиля и глубину содержания представленных работ.

Презентация приобрела особое значение, так как помимо презентации альманаха, состоялся еще и релиз новой книги бессменного редактора проекта, писателя Ахата Мушинского – «Лестница в небо». Книга представляет собой своеобразный творческий дневник писателя, наполненный размышлениями о смысле жизни, искусстве и человеческой душе. Автор предстает перед нами не только как мастер художественного слова, но и как художник, создающий иллюстрации к своим произведениям.

С приветственными словами к участникам мероприятия выступили признанные мастера слова и перспективные дебютанты, чьи произведения обогатили содержание свежего выпуска альманаха, в числе которых:

Ркаил Зайдулла , председатель Союза писателей РТ;

, председатель Союза писателей РТ; Рабит Батулла , народный писатель Татарстана, представивший увлекательное исследование, вошедшее в альманах, посвященный 140-летию Габдуллы Тукая. Исследование позволяет взглянуть на интересные детали жизни великого поэта через призму его фотографических изображений;

, народный писатель Татарстана, представивший увлекательное исследование, вошедшее в альманах, посвященный 140-летию Габдуллы Тукая. Исследование позволяет взглянуть на интересные детали жизни великого поэта через призму его фотографических изображений; 130-летие Сергея Есенина отмечалось в выступлении Галины Свинцовой , поделившейся интересными деталями статьи альманаха, посвященной творчеству знаменитого поэта;

, поделившейся интересными деталями статьи альманаха, посвященной творчеству знаменитого поэта; доктор исторических наук Ильдус Загидуллин , статья которого в Альманахе посвящена 200-летию Каюма Насыри и его творчеству;

, статья которого в Альманахе посвящена 200-летию Каюма Насыри и его творчеству; Владимир Урецкий , краевед, чьи статьи раскрывают неизвестные страницы истории Казани;

, краевед, чьи статьи раскрывают неизвестные страницы истории Казани; литературовед Марсель Ибрагимов ;

; писатель Лев Кожевников ;

; председатель Секции русскоязычной литературы и художественного перевода Ольга Иванова ;

; писательница Ольга Журавлёва ;

; доктор филологических наук Альфия Галимуллина.

Презентация сопровождалась праздничным концертом с участием юных исполнителей из казанских школ и лицеев.