Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарское книжное издательство презентовало более 100 книг на фестивале «Волжская волна»
Татарское книжное издательство приняло участие в Книжном фестивале «Волжская волна», который стартовал 21 сентября на Театральной площади Саратова. На его стенде представлено более 100 наименований книг— произведения для детей, проза татарских классиков и современных авторов, историческая литература, пособия по изучению татарского языка и многое другое.
«„Таткнигоиздат“ не в первый раз принимает участие в этом фестивале, и для нас это важное событие. Многие люди уже заранее обращались в издательство с просьбой привезти ту или иную книгу. В целом представленный на фестивале ассортимент был сформирован, учитывая востребованность той или инной книги, но были представлены и книжные новинки», — рассказала заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.
По ее словам, выставочной подборкой книг издательство хотело показать посетителям особую красоту и богатство татарской литературы.
«Стенд „Таткнигоиздата“ с первых минут открытия книжного фестиваля вызвал огромный интерес гостей „Волжской волны“. Можно сказать, у нас это получилось сделать» — подчеркнула Венера Шамсутдинова.
За четыре дня работы «Волжской волны» на ее площадках пройдет более 90 мероприятий: встречи с популярными авторами, презентации книжных новинок, лекции, мастер-классы, концерты. Отдельное место в программе займут встречи с представителями литературного и музейного сообщества Саратовской области.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»