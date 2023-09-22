Татарское книжное издательство презентовало более 100 книг на фестивале «Волжская волна»

Фото: Татарское книжное издательство

Татарское книжное издательство приняло участие в Книжном фестивале «Волжская волна», который стартовал 21 сентября на Театральной площади Саратова. На его стенде представлено более 100 наименований книг— произведения для детей, проза татарских классиков и современных авторов, историческая литература, пособия по изучению татарского языка и многое другое.

«„Таткнигоиздат“ не в первый раз принимает участие в этом фестивале, и для нас это важное событие. Многие люди уже заранее обращались в издательство с просьбой привезти ту или иную книгу. В целом представленный на фестивале ассортимент был сформирован, учитывая востребованность той или инной книги, но были представлены и книжные новинки», — рассказала заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.

По ее словам, выставочной подборкой книг издательство хотело показать посетителям особую красоту и богатство татарской литературы.

«Стенд „Таткнигоиздата“ с первых минут открытия книжного фестиваля вызвал огромный интерес гостей „Волжской волны“. Можно сказать, у нас это получилось сделать» — подчеркнула Венера Шамсутдинова.

За четыре дня работы «Волжской волны» на ее площадках пройдет более 90 мероприятий: встречи с популярными авторами, презентации книжных новинок, лекции, мастер-классы, концерты. Отдельное место в программе займут встречи с представителями литературного и музейного сообщества Саратовской области.