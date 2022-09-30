Татарское книжное издательство представляет свои издания в Саратове

Татарское книжное издательство принимает участие в VIII Международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна — 2022». На этом заметном культурном событии издательство представляет несколько сотен наименований книг, ориентированных как на взрослую, так и детскую читательскую аудиторию.

«Ярмарка успела зарекомендовать себя как значимое и авторитетное мероприятие в литературной жизни страны, где можно увидеть книжное многообразие из разных регионов. Вдвойне приятно, что наше издательство принимает участие в ярмарке не впервые», — отметил генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин.

Уже сегодня, 30 сентября, здесь же состоится награждение победителей областного конкурса «Лучшие книги 2021 года». Запланированы творческие встречи с авторами, презентации книг, дискуссии и другие события.