Татарское книжное издательство представит книги на ярмарке в Ульяновске

Фото: Татарское книжное издательство

С 11 по 13 декабря в Ульяновске в ТРЦ «Аквамолл» пройдет книжная ярмарка «Герои на все времена», на которой Татарское книжное издательство представит более 200 наименований книг разных жанров.

По словам организаторов, главная цель мероприятия – сформировать пространство для диалога между теми, кто создаёт культуру, и теми, кто её ценит. Посетители ярмарки смогут ознакомиться с федеральными и местными издательствами, а также пообщаться с писателями на творческих встречах и посмотреть насыщенную культурную программу.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.