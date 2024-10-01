Татарское книжное издательство поздравило ветеранов отрасли с Днем пожилого человека

Фото: пресс-служба Татарского книжного издательства

В казанском ресторане «Китап club» в честь Дня пожилого человека руководство Татарского книжного издательства при поддержке администрации «Дома печати на Баумана» провело торжественный обед для ветеранов, которые в разное время работали в издательстве.

Генеральный директор «Таткнигоиздата» Ильдар Сагдатшин и директор «Дома печати на Баумана» Виталий Большаков лично поприветствовали ветеранов, чьи труды внесли неоценимый вклад в развитие татарской литературы и культуры, и высказали искренние слова благодарности и признательности.

«Сегодня мы чествуем наших дорогих ветеранов, тех, кто внес большой вклад в развитие книгоиздания в Татарстане. Мы гордимся каждым из вас и хотим выразить нашу искреннюю благодарность за ваш труд», – отметил Ильдар Сагдатшин.

Примечательно, то что многие гости ранее работали именно в этом здании. Долгое время в «Доме печати» размещались редакции основных изданий республики и мощное современное полиграфическое производство.

«Мы с глубоким уважением относимся к тем, кто долгие годы трудился в стенах этого здания, которое ныне является отелем "Ногай". Это место связано с историей Татарского книжного издательства, и мы рады возможности в очередной раз отметить День пожилого человека вместе с вами, дорогие ветераны», - подчеркнул значимость события Виталий Большаков.

После торжественной части коллеги смогли обменяться воспоминаниями, историями и пожеланиями друг другу и стали участниками праздничной концертной программы, которую провел заслуженный артист Республики Татарстан Динар Бадрутдинов.