Татарское кино в 2023 году: главные удачи и скандалы

1. В российский прокат вышел татарский фильм, снятый без финансового участия Татарстана, – «Бери да помни» («Ядәч! Истә!»)

Фото: архив Байбулата Батуллы

Фильм молодого режиссера Байбулата Батуллы был достаточно успешен в прокате. Главные роли в картине исполнили народный писатель Татарстана Рабит Батулла и известная российская актриса Роза Хайруллина.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе Татарстана отметила этот фильм: «Радует, что в последнее время наше национальное кино выходит в широкий прокат. Фильм «Бери да помни» на татарском языке получил хороший старт в прокате, а сейчас он выложен на ведущих стриминговых платформах. Картина была признана лучшим полнометражным фильмом на фестивале «Короче» в Калининграде. Кассовые сборы по России составили более 17,5 млн рублей».

2. Фильм «Микулай» Ильшата Рахимбая по пьесе Мансура Гилязова также вышел в широкий прокат. Хорошо, что вышел, или лучше бы не выходил, рассудит уже история

Ильшат Рахимбай Фото: kazan-mfmk.com

Презентация фильма прошла с большим размахом в одном из престижных кинотеатров Казани. Своим песнями ее гостей встречал кряшенский ансамбль «Бәрмәнчек». Однако еще до начала съемок проект столкнулся с протестами со стороны кряшенской общины, этот конфликт не угас и после премьеры фильма.

Отсутствие режиссера Ильшата Рахимбая на Казанском кинофестивале стало одной из интриг этого кинособытия. Когда фильм не взяли в основной конкурс, решив показать его в программе этнического кино, режиссер отказался от участия в фестивале. Хотя рейтинг фильма неплохой, кассовые сборы оказались ниже ожидаемых. На заседании Совета по культуре и искусству об этом фильме тоже предпочли не упоминать.

3. Вышел художественный фильм Алмаза Нургалиева «Җылак» («Плакса») о жизни и творчестве народного артиста Татарстана и России Азгара Шакирова

Алмаз Нургалиев Фото: © МихаилЗахаров / «Татар-информ»

В Казани авторы устроили закрытый показ в кинотеатре «Мир», также фильм был представлен в некоторых районах республики, где к нему проявили интерес.

Автор подчеркивает, что фильм не документальный, а художественный, эксперты с этим согласились.

Интересно, что картины существует в двух версиях. Снятая на субсидию Татарстана короткометражка «Шәхес» («Личность») по договоренности передана «Татаркино». Позже Алмаз Нургалиев изыскал финансовые возможности и смонтировал полнометражную версию фильма. Авторские права на этот вариант картины принадлежат самому Нургалиеву. Режиссер заверяет, что в 2024 году фильм выйдет в прокат.

4. Александр Далматов снял фильм «В мае сорок первого» по одноименной повести народного писателя Нурихана Фаттаха

Фото: © intertat.tatar

Фильм создан на субсидию Татарстана и грант «Татнефти» и при поддержке арского землячества. Александр Далматов снял его у себя на малой родине – в Пестречинском районе. Главную роль сыграла актриса Тинчуринского театра Резеда Саляхова. Презентация картины прошла в рамках Казанского кинофестиваля. В настоящее время фильм монтируется, премьера запланирована на весну 2024 года. Каких-либо скандалов и шума вокруг него пока не наблюдается.

5. Ильдар Ягафаров выложил в интернет свой фильм «Исәнмесез?!» – «Живы ли вы?!» Показать его в широком прокате не получилось

Ильдар Ягафаров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О своем решении выложить фильм в свободный доступ режиссер сообщил в социальных сетях.

«В субботу в 10.00 кинофильм «Исәнмесез!?», в русском варианте «Живы ли Вы!?», будет выложен в сеть на платформе Ютуб бесплатно, – написал он в своем аккаунте. – Я с большим трепетом отношусь к этой картине, наверное, это лучшее, что я мог сделать за все эти годы! При всех переговорах, нам не удалось выйти в широкий российский прокат, хотя во многих городах картина прошла с большим успехом. Не было пустых залов и не было равнодушных после просмотра фильма. А уж в Татарстане его посмотрели во всех региональных ДК и кинотеатрах. Были разные мнения. И хорошие, и плохие. Мол, фильм наносит вред татарской культуре, татары показаны недостойно. Мы же со съемочной группой сделали его с большой любовью к своему народу!».

Ранее тепло об этой картине отозвалась министр культуры Ирада Аюпова. «Фильм Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?!», наверное, действительно, важный фильм, определяющий, насколько мы живы», – сказала она.

6. Главный звездный гость Казанского международного кинофестиваля в прошлом году – всемирно известный кинорежиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица

Эмир Кустурица Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На кинофорум сербский режиссер Эмир Кустурица приехал по приглашению Ирады Аюповой. В Казани он встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на этой встрече присутствовал и российский режиссер Федор Бондарчук. Также была организована встреча гостя с молодыми татарскими режиссерами Байбулатом Батуллиным и Ильшатом Рахимбаем. Как и герои фильма «Бери да помни», Кустурица и Батулла сыграли в игру - разделили куриную косточку (есть видео). Легендарному режиссеру передали копии фильмов Батуллы и Рахимбая, и он обещал их посмотреть. Ждем от этой встречи положительных результатов для Татарстана.

7. На отчетно-выборном собрании кинематографистов Ильдар Ягафаров вновь избран председателем

Отчетно-выборное собрание Союза кинематографистов не стало важным событием в масштабах Татарстана или же татарского мира. В объединении – 55 членов, из них 41 принял участие в собрании и его кульминационном моменте – выборах председателя. Но интриги не было: Ильдар Ягафаров был избран большинством голосов, без какого-либо резонанса или скандала.

Заслуживает внимания выступление Аюповой на этом собрании. «В общефедеральном пространстве о нашем кино говорится мало. Я не думаю, что наши кинематографисты менее талантливы, чем кинематографисты Якутии или Башкортостана. Здесь только две причины – или наша внутренняя разрозненность мешает нам выбрать проект, способный стать известным на весь мир, или мы еще не смогли снять конкурентоспособное к кино. Хотелось бы, чтобы наши ориентиры, наши приоритеты мы выбирали по нашему взаимному согласию, а не так, извините, «кто первый добежал – тому и досталось».

Сейчас… что ни делается, все к лучшему. Уход западных компаний открывает невиданные до этого возможности. В списке поручений Владимира Путина также много говорится о кино. Этот шанс надо использовать. А чтобы его использовать, в первую очередь перестаньте ссориться, вставлять друг другу палки в колеса! Вы же Союз! Вы должны быть вместе. Вы должны быть не просто отдельными людьми, а представителями Союза», – напутствовала министр членов объединения.

8. Самый активный и успешный татарский сценарист Мансур Гилязов рассказал, как пережил клиническую смерть

Мансур Гилязов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В своем интервью «Татар-информу» Мансур Гилязов рассказал, что в больнице его каждый день посещали родные, приходили коллеги из Союза писателей, Союза кинематографистов и иногда выстраивалась очередь из желающих его проведать и поддержать. Также сценарист поделился мыслями о будущем татарского кино.

«С нашим нынешним руководством татарского кино не будет. Они открыто в этом признаются. Я не говорю о министре культуры – с Ирадой Аюповой это обсуждали, она оказывает нам поддержку. У нас премию Тукая готовы отдать кому угодно, но только не киношникам. Премия не была дана достойным. Вчера по каналу «Культура» показали фильм «Бибинур». Шикарный фильм. Я очень долго размышлял о феномене якутского кино и понял, в чем его секрет. Очень просто – это тема. Мой учитель, единомышленник Ризван Хамид так говорил. «Мансур, в мире есть очень много тем. Но вскоре останется лишь одна тема – человек и природа». … Это про выживание. Философская тема. Якуты, сами того не зная, случайно вышли на эту тему. Потому что они задумываются над тем, как в этой первозданной и сильной природе человек может выжить. У нас этой темы нет, потому что такой природы нет. А о нашей теме Ильдар Ягафаров сказал: «У нас есть очень сильная история. В центре России существует мусульманский мир, и он сохранился, он жив». Это – наш секрет. Это чудо. Может быть, это и есть наша тема», – сказал Гилязов.

9. Татарстанский питчинг кинопроектов выявил дефицит идей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Судьбу кинопроектов, поданных на субсидию Татарстана, впервые решала международная экспертная комиссия. В нее входили представители киностудий из Индии, Ирана, Египта, Сирии, а также исполнительный директор Фонда поддержки регионального кино из Москвы Дмитрий Якунин, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, киновед, продюсер, киносценарист Татьяна Тренина и другие.

Некоторые проекты получили положительную оценку, но большая их часть экспертов не впечатлила. Было очевидно, что татарстанское кино испытывает дефицит идей.

10. Вышел художественный фильм «823-й километр» по произведениям Амирхана Еники

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный герой фильма – живущий за границей и добившийся там успеха пожилой писатель Ришат, который возвращается на малую родину. Пожалуй, Амирхана Еники нельзя назвать прототипом, но, пожалуй, стоит понимать так, что он представлен как автор заложенных в основу фильма рассказов – трех историй. Пожилой писатель погружается в воспоминания в родной деревне у почти заброшенной станции, в Казани он встречается с другими писателями, отказываясь ради этой встречи от приближающейся операции.

Главным конфликтом в сюжете заявлен конфликт поколений – разногласия между отцом и сыном. Правда, здесь он не слишком убедителен, даже высосан из пальца, но это не так важно. Создатели вписали в сюжет те самые три истории, основанные на рассказах Еники. Рассказ «Матурлык» вылился в историю, связанную с предками и корнями главного героя; «Кем җырлады?» – с событиями из жизни его жены; третий рассказ, «Бер генә сәгатькә», лег в основу третьей истории. Автор сценария – кинокритик, сценарист, исполнительный директор группы компаний GN Interpartners Валерия Байкеева. Текст перевела и адаптировала на основе языка рассказов классика специалист по творчеству Еники литературовед Гульфия Гайнуллина.

Фильм был снят по госпрограмме Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы)». Программа выделяет в общей сложности 4 млн 770 тыс. рублей на съемки фильма по произведениям классиков татарской литературы. О других источниках информации нет..

11. Впервые в истории татарского театра реализуется уникальный проект – киноспектакль

Равиль Сабыр Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роман Равиля Сабыра «Фәхрине үтереп ташладылар» («Чисто татарское убийство») в виде киноспектакля представят на сцене Альметьевского театра.

«Да, директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова вышла с такой интересной идеей. То есть зритель в театре наряду со спектаклем на сцене часть событий, изложенных в сюжете, сможет увидеть на экране», – подтвердил информацию приглашенный для постановки фильма-спектакля кинорежиссер Александр Далматов. Сейчас идет работа над постановкой. В январе-феврале пройдут съемки, затем приступят к постановке театральной части. Премьера запланирована на март 2024 года.

Рузиля Мухамметова, intertat.tatar; перевод с татарского