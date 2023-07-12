Татарское чудо в Лондоне: второй после Сафина или как Сафиуллин попал в топ-8 Уимблдона

Роман Сафиуллин стал первым за последние 10 лет и лишь 12-м в истории дебютантом, попавшим в топ-8 британского «Шлема» Фото: tennis-russia.ru

Роман Сафиуллин – главная сенсация Уимблдона

Проходящий прямо сейчас в Лондоне турнир Большого шлема стал для Романа Сафиуллина настоящим трамплином в элиту теннисного мира. До нынешнего Уимблдона 25-летний спортсмен глобальных высот не достигал, а в рейтинге ATP кое-как входил в первую сотню. Но на кортах Туманного Альбиона 92-й теннисист планеты вошел во вкус и завершил турнир на стадии 1/4 финала.

Британская аудитория уже сейчас называет татарина главной сенсацией местного «мэйджора». И это неспроста. Роман стал первым за последние 10 лет и лишь 12-м в истории дебютантом, попавшим в топ-8 британского «Шлема».

Усиливает эффект «чуда» еще и то, что Уимблдон в силу своего хитрого травяного покрытия невероятно тяжелый для дебютантов.

«Роман неплохо начал травяной сезон, но когда мы приехали на Уимблдон, он не понимал, как играть на этой траве, попросил объяснить. На мой взгляд, основная проблема была в том, что он абсолютно не понимал, как бить с лета», – говорил тренер Сафиуллина Андрей Кузнецов.

Но определенная работа над ошибками была сделана. На своем пути Сафиуллин выбил испанца Роберто Баутиста-Агута, француза Корентена Муте, аргентинца Гидо Пелью и канадца русского происхождения Дениса Шаповалова. Однако в четвертьфинале «татарская сказка» закончилась: восьмая ракетка из Италии – Янник Синнер оказался сильнее Сафиуллина – 6:4, 3:6, 6:2, 6:2.

Второй татарин после Марата Сафина

Вообще нынешний Уимблдон проходит под эгидой российских теннисистов. Издавна один из самых неудобных турниров для наших спортсменов принял в топ-8 сразу трех россиян. Помимо Сафиуллина до четвертьфинала также дошли Андрей Рублев, уступивший накануне семикратному победителю турнира Новаку Джоковичу, и Даниил Медведев, который сегодня сразится с американцем Кристофером Юбэнксом.

Такое солидное представительство, как сейчас, на турнирах Большого шлема случалось с россиянами всего однажды за всю историю – на Australian Open в 2021-м году. А на Уимблдоне, славящемся своей русофобской политикой, – никогда.

Ожидается, что уже скоро Сафиуллин взлетит с 92-й строчки мирового рейтинга ATP минимум в топ-50 и станет четвертой ракеткой России Фото: tennis-russia.ru

В связи с этим британское издание The Telegraph даже назвало возможную победу российского теннисиста на Уимблдоне «кошмаром». Правда, подобный вариант событий теперь «грозит» лишь Медведеву. Рублев и Сафиуллин турнир уже покинули.

К слову, Роман стал седьмым россиянином в истории Уимблдона и вторым татарином после Марата Сафина, дошедшим до столь высокой стадии турнира. Экс-первая ракетка мира заходила так далеко в 2001-м и 2008-м годах.

Родился в семье известного тренера

Теннисный путь Сафиуллина начался в Подмосковье. Родился Роман в Подольске в русско-татарской семье. Первым и самым главным тренером в его карьере стал отец. Ришат Сафиуллин на тот момент считался одним из лучших тренеров России, поэтому успех Романа был вполне ожидаем.

Еще будучи юниором, спортсмен подавал большие надежды. Свою первую громкую победу Сафиуллин-младший завоевал в 2015-м году на юниорском Austrlian Open. Уже тогда Романа Ришатовича называли будущим российского тенниса, но прогресс игрока стремительно замедлился после череды травм. В частности, он испытывал большие проблемы с плечом, которое лечил долгое время.

Возрождение карьеры Сафиуллина началось в постковидный период. В 2021-м он сумел дважды пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос» и Austrlian Open, а в 2022-м в паре с Медведевым дошел до полуфинала Кубка ATP в составе сборной России.

И вот, наконец, прорывной 2023-й. Нынешний сезон у 25-летнего татарина идет по нарастающей. В «любимой» Австралии ему удалось дойти до второго круга, в Риме и Мадриде – до третьего, а в Лондоне – аж до пятого.

В 2022 году в паре с Медведевым Сафиуллин дошел до полуфинала Кубка ATP в составе сборной России Фото: tennis-russia.ru

Год назад не мог позволить машину, сейчас выиграл 40 млн рублей

Благодаря такому выступлению на Уимблдоне, ожидается, что уже скоро Сафиуллин взлетит с 92-й строчки мирового рейтинга ATP минимум в топ-50 и станет четвертой ракеткой России после Медведева, Рублева и Карена Хачанова.

Примечательно, что еще в прошлом году Роман был далеко за пределами сотни, а в интервью признавался, что его заработка с турниров хватает лишь на то, чтобы покрывать затраты на перелеты и, соответственно, выходить «в ноль».

Ведь теннис, в отличие от командных видов спорта (футбол и хоккей), не подразумевает постоянную зарплату. Победители или призеры теннисных соревнований получают выплаты из призового фонда каждого отдельного турнира.

«Если брать последние два года, то начал более или менее зарабатывать в прошлом году: в Австралии в 2021-м хорошо сыграл и следом на «Ролан Гаррос». В этом — на АО-2022 и ATP Cup. Всё, что зарабатываю, трачу на команду, поездки, чтобы путешествовать и зарабатывать еще больше. Ну и привлекать специалистов: психологов, физио. Таких людей, которые помогают развитию. В целом выхожу “в ноль”. Не могу себе позволить купить что-то большое: квартиру, машину. Такого нет», – говорил Роман в осеннем интервью.

Однако, кажется, с недавнего времени ситуация изменилась. Призовые за выход в четвертьфинал Уимблдона в этом году составили 340 тыс. фунтов стерлингов (почти 40 млн рублей), а общий фонд – 44,7 млн фунтов стерлингов. Рекорд за всю историю британского «Шлема», к которому приобщился и татарский теннисист Сафиуллин.