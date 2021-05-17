Татарский театр оперы и балета запустил параллельную программу Нуриевского фестиваля

В стенах Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля с 13 мая по 2 июня проходит XXXIV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. В этом году помимо показов спектаклей с приглашенными артистами ведущих театров России фестиваль дополнен параллельной программой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

В образовательную программу вошли открытые репетиции, балеты в хореографии Рудольфа Нуриева в кино, встречи, лекции и онлайн-проекты.

«В программу Нуриевского фестиваля традиционно входят спектакли классического наследия, в которых Нуриев исполнял ведущие партии, но впервые у казанского зрителя во время фестиваля будет возможность познакомиться с творчеством Нуриева-хореографа. <...> Наша [проходящая] онлайн „Азбука балета“ позволит зрителям больше узнать об искусстве классического танца, изучить основные движения — арабеск, пируэт, шене, ранверсе, кабриоль и другие. Ну и, конечно, приглашаем любителей балета на открытые репетиции с их особой атмосферой», — рассказала Мельникова.

В рамках фестиваля состоялся показ записи спектакля «Спящая красавица» в хореографии Рудольфа Нуриева, которая проходила в стенах театра La Scala с участием Полины Семионовой и Тимофея Андрияшенко. Показ постановки «Золушка» — еще одной работы Нуриева, которая была поставлена в театре Opera de Paris с Валентиной Колосанте и Карлом Пакеттом в главных партиях — запланирован на 27 мая в кинотеатре «Каро».

«Искренне благодарим проект TheatreHD за возможность реализации этой идеи!» — заметила в связи с этим собеседница агентства.

В рамках проекта в кинотеатре «Мир» также состоялся показ фильма «Украденное бессмертие», на котором присутствовал режиссер документальной картины Радик Кудояров.

В Национальной библиотеке РТ 31 мая известный казанский киновед Адиля Хайбуллина расскажет о фильмах, в которых снимался Нуриев. В лекции «Рудольф Нуриев в кино» она также объяснит, как именно представлен образ выдающегося танцовщика и хореографа XX века в игровых и документальных кинолентах, созданных за последние 30 лет.

Еще одной частью образовательной программы станут открытые репетиции трех спектаклей — «Золотая Орда» (21 мая), «Баядерка» (25 мая) и «Дон Кихот» (29 мая). Регистрация на каждую репетицию будет открыта за три дня до ее проведения.

Параллельная программа также развернется в социальных сетях театра. Уже началась реализация проекта «Азбука балета»: на официальных страницах театра выходят короткие обучающие видеоролики. В них артисты Татарского музыкального театра рассказывают и показывают основные движения в классическом балете. Также в официальном аккаунте театра в соцсети Instagram во время фестиваля будут транслироваться прямые эфиры из закулисья и интервью с приглашенными участниками главного балетного события Татарстана.