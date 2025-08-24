«Татарский в Азии необходим, как французский в Европе»: как рубилось окно в исламский мир

Как принятие ислама предопределило дипломатический вектор для территорий – преемников Волжской Булгарии? Когда и как возник прообраз договора 1994 года между Россией и Татарстаном? Об этом – в колонке молодого московского дипломата, неравнодушного к истории своего народа, Ансара Акчурина.





Волжская Булгария располагалась на территории нынешних Татарстана, Чувашии, Ульяновской, Самарской и Пензенской областей

Фото: ru.wikipedia.org

Торгово-экономические партнеры Волжской Булгарии: Русь, страны Востока и соседние народы

Это развитое средневековое государство располагалось на территории нынешних Татарстана, Чувашии, Ульяновской, Самарской и Пензенской областей. В 922 году оно официально, на государственном уровне приняло ислам, который часть булгарских племен исповедовала и прежде. Это крепкими узами связало страну с исламским миром. Волжские булгары первыми в Европе стали выплавлять чугун. Их столица, Биляр, по численности населения и площади могла сравниться с Парижем, Лондоном, Новгородом. В Болгаре и Суваре располагались монетные дворы, где чеканились серебряные и медные монеты – дирхемы и динары.

Государство имело тесные экономические, культурные связи со странами Востока и с западными соседями – русскими княжествами. Волжские булгары активно контактировали (воевали и заключали с союзы) с кыпчаками, огузами, торговали с государством Газневидов в Хорасане, для строительства двух мечетей в котором правитель Волжской Булгарии выделил средства. Арабский путешественник и писатель Ибн Фадлан писал, что у булгар был свой дипломатический церемониал приема послов: после обмена подарками и речами гостей осыпали серебряными дирхемами.

Примечательно, что связи волжских булгар доходили до Венгрии. Так, другой арабский путешественник Абу Али Ахмед бен Омар Ибн Даста (Ибн Руста) писал: «Во время мадьярского герцога Таксони около 970 г. пришла в Венгрию толпа мусульманских приволжских болгар, под начальством двоих братьев, Билла и Боксу; а затем, немногим позже, пришла и другая толпа под начальством некоторого Хесена. Они были встречены дружелюбно, и им отвели сельбище на левом берегу Дуная, где они основали город Пешт».

Заключение князем Владимиром мира с волжскими булгарами в 985 году. Миниатюра конца XV века из Радзивилловской летописи Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Отношения между русскими княжествами и волжскими булгарами были непростыми. Две цивилизации боролись за контроль над Окско-Сурским регионом, мордовскими и пермскими лесами. Русичи ходили походами на булгар в 985, 1120, 1164, 1172 и других годах. В свою очередь и булгары совершали военные экспедиции на русские земли в 1088, 1107, 1152 гг.

Тем не менее, несмотря на периоды столкновений, Русь все же оставалась одним из основных торговых партнеров Волжской Булгарии. В 1006 году был заключен русско-булгарский торговый договор, по которому булгарские купцы могли свободно торговать на Волге и Оке, а купцы Руси – в Булгарии. Булгары поставляли на Русь пушнину, мед, воск, гончарную посуду, изделия из железа и зерно. В свою очередь Русь экспортировала товары из льна, кузнечные изделия – оружие, кольчугу и др.

В 1024 году в Суздальской земле разразился страшный голод, за которым последовал мор. Для помощи соседям волжские булгары стали отправлять на Русь корабли с зерном. Вот что говорится в Лаврентьевской летописи по этому поводу: «Бе мятеж велик и голод по всей той стране; идоша по Волзе вси людье в Болгары и привезоша жито, и тако ожиша».

Торгово-экономическими партнерами волжских булгар были, помимо Руси и Арабского халифата, Хазария, Средняя Азия, Северный Кавказ, Иран, Индия, Прибалтика, Северная Европа, народы Верхнего Прикамья, Поволжья, Приуралья, Сибири.

То есть внешние связи Волжской Булгарии были весьма диверсифицированными и широкими. При этом важнейшим фактором, повлиявшим на дальнейшую историю татар и их контакты с внешним миром, на том историческом этапе стало принятие ислама.

«Эльчи», «теть», «бакши» – дипломатические должности времен Казанского ханства

После распада Золотой Орды контроль над Средним Поволжьем установило Казанское ханство. В отличие от своего предшественника Казань была более воинственным государством, которым первое время правили потомки одного из последних золотоордынских ханов – Улу-Мухаммеда. Антагонизм Москвы и Казани, вызванный стремлением обеих сторон контролировать Волжский торговый путь, привел к серии московско-казанских войн, которые сменялись периодами мира и даже военного сотрудничества. Так, с 1487 года Казань и Москва стали союзниками в борьбе с другими осколками Золотой Орды – ордами Шибанидов и ногайцев.

В Москве, возможно даже в Кремле, располагалось посольство Казанского ханства. Порой делегации казанских ханов достигали до 300 человек, что говорит об оживленных политических и торгово-экономических контактах двух государств.

Правители ханства переняли булгарскую традицию транзитной торговли между странами Востока и Запада. На многочисленных ярмарках ханства продавались шелк, хлопчатобумажные ткани, жемчуг, ювелирные украшения, пряности и лекарства. Русские купцы, представленные здесь в больших количествах, покупали у казанцев изделия из кожи, лошадей и ценные породы рыбы. В свою очередь жители ханства покупали у русских соль, железо, льняные ткани. В Казань съезжались также арабские, персидские купцы.

С 1487 по 1521 год между Москвой и Казанью установились отношения сюзерен – вассал. В этот период, как писал историк Михаил Худяков, был заключен ряд договоров, по которым власти Казани обязывались не воевать с Московским княжеством, не выбирать нового хана без согласия Великого князя и охранять русских купцов на Волге. Кроме того, в этот период объединенные московско-казанские войска в союзе с касимовскими и крымскими воевали с сильнейшим осколком Золотой Орды – Большой Ордой со столицей в Сарае. Эти договоренности можно сравнить с договором о разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и РТ 1994 года. В обоих случаях у Казани оставались широкие полномочия во внутренних делах и определенные ограничения во внешних.

Казанское ханство. Художник Фиринат Халиков Фото: © «Татар-информ»

Тем не менее Казанское ханство продолжало свои дипломатические отношения. Так, Великое княжество Литовское несколько раз посылало посольства с дарами в Казань, чтобы заключить военно-политический союз для борьбы с Московским княжеством. Из Казани также шли ответные дипломатические миссии, однако власти ханства, заключившие с русскими «вечный мир», не решались его нарушить. Через Хаджи-Тархан (Астрахань) осуществлялись казанско-крымские контакты, которые порой перехватывались промосковскими касимовскими войсками.

Говоря об организации дипломатической службы, нужно упомянуть о том, что точных данных об особом везирстве Казанского ханства, занимавшемся внешней политикой, нет. По всей вероятности, хан сам осуществлял полное руководство внешней политикой государства, совещаясь, конечно, с высокопоставленными представителями казанской аристократии и московскими воеводами, находившимися при дворе. Однако до наших дней дошли названия дипломатических должностей ордынской и постордынской эпохи в составе посольских делегаций. В частности, «эльчи» – посол, «теть» – советник, заместитель посла, который мог заниматься сбором пошлин, «бакши» – секретарь, составлявший шертные грамоты (публично-правовые акты, устанавливавшие определенные обязанности). Послы могли быть представителями хана или аристократических родов.

Можно сказать, что внешние сношения Казанского ханства значительно продвинулись по сравнению с временами Волжской Булгарии. Усилилась роль собственного «дипломатического ведомства», что проявилось в установлении внешнеполитических союзов и заключении договоренностей с соседями, появилась организованная структура – каналы для дипломатических контактов (посольства, делегации).

Но кроме усложнения самой системы дипломатической службы произошло увеличение числа политических акторов, влиявших на внешнеполитические позиции ханства. С одной стороны, возник внешний фактор в лице Москвы, активно вмешивавшейся во внутреннюю и внешнюю политику Казани, с другой – собственная аристократия, которая была разобщена и поляризована на промосковскую, центристскую и прокрымскую партии, попеременно захватывавшие власть в стране. Такая неопределенность в политике и постоянные дворцовые перевороты создали предпосылки для завоевания ханства Русским государством.

К. А. Хакимов сопровождает будущего короля Аравии Фейсала ибн Абдель Азиза ас-Сауда Источник фото: ru.wikipedia.org

Достаточно вспомнить Карима Хакимова и Фикрята Табеева

В 1552 году Казанское ханство вошло в состав Московского государства и стало именоваться Казанским царством. На этом закончился этап независимых внешнеполитических отношений, выстраиваемых булгарско-татарской цивилизацией.

Но это не означало конец связей татарского народа с внешним миром. Татары хорошо интегрировались в систему органов власти Русского государства. Многих татар нанимали в качестве толмачей и гонцов при контактах с восточными странами, до XVII века сохранялось татарское служилое сословие, участвовавшее во всех войнах, которые вела Москва, а татарский язык, как писал Лермонтов, продолжал оставаться «в Азии необходимым, как французский в Европе». Понятно, что поэт говорил скорее о тюркских языках Кавказа, таких как кумыкский и карачаево-балкарский, но их схожесть с языком волжских татар общеизвестна.

С образованием ТАССР началась новая веха в истории татар. Наряду с другими народами региона они получили возможность вновь заявить о себе в области внешних сношений. Однако в советский период эти контакты носили в основном внутригосударственный характер (отношения с союзными республиками). Тем не менее татары также получили возможность непосредственно заниматься дипломатической деятельностью всего советского государства через общесоюзные органы власти, в первую очередь НКИД, а затем МИД СССР. Достаточно вспомнить Карима Хакимова, установившего теплые отношения между СССР и Саудовской Аравией, или Фикрята Табеева, возглавлявшего советское посольство в Афганистане в самое трудное время.

Таким образом, уже в период с X по XVI век исторические предшественники Татарстана «в лице» Волжско-Камской Булгарии и Казанского ханства зарекомендовали себя в качестве активных субъектов международных отношений в регионе. Их политическая, внешнеэкономическая и дипломатическая деятельность стала исторической базой, опытом для собственно татарстанских международных связей и предопределила их успешное развитие.

Ансар Акчурин

Продолжение следует