Татарский ТЮЗ объявил программу мероприятий к 140-летию Габдуллы Кариева

В год 140-летия татарского режиссера и актера Габдуллы Кариева Казанский Татарский Государственный театр юного зрителя, носящий его имя, готовит премьеру нового спектакля, открытие памятника, детский творческий конкурс и другие праздничные мероприятия. Подробнее сотрудники театра рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Основные события, по сложившейся традиции, пройдут 8 мая (день рождения Габдуллы Кариева по старому стилю). На Ново-Татарском кладбище в Казани, где похоронен режиссер, в 10:00 пройдет возложение цветов. Церемония возложения состоится и у памятника Кариеву в городе Нурлате, она начнется в 14:00.

Программа к юбилею Кариева во Дворце культуры Нурлата начнется в 15:00, она включает открытие выставки, посвященной режиссеру, и премьеру нового спектакля татарского ТЮЗа «Габдулла – яктылык» режиссера Эльдара Гатауллина. В Казани спектакль покажут 20 мая. Постановка представляет из себя исследование личности Кариева через воспоминания его коллег-современников.

Возложение цветов к бюсту татарского театрального деятеля и посещение музея имени Габдуллы Кариева также пройдет 8 мая в 18:00 в деревне Кульбаево-Мараса Нурлатского района, где родился режиссер.

«У нас есть еще одна большая мечта, связанная с Габдуллой Кариевым, – установить ему памятник в Казани», – рассказал директор ТЮЗа Ильнур Гайниев.

Творческий конкурс эскизных проектов памятника был объявлен 1 апреля. Его результаты будут известны после 12 мая. Согласно релизу театра, установка памятника запланирована на период с августа по ноябрь этого года, однако о конкретных сроках и датах, отметил директор театра, говорить пока рано.

В этом году в театре Кариева планируется также провести детский творческий конкурс, посвященный 140-летию Габдуллы Кариева.

В 2026 году общественность отмечает знаменательную дату – 140 лет со дня рождения выдающегося режиссера и актера Габдуллы Кариева. Свою короткую, но яркую жизнь он полностью посвятил развитию культуры и искусства татарского народа и прославился как основоположник национального театра.