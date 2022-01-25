Татарский театр оперы и балета возрождает традицию камерных концертов

XL Шаляпинский фестиваль украсит камерный концерт «Поэзия серебряного века в вокальных циклах русских композиторов». В нем примут участие солисты Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля — заслуженные артисты Татарстана Венера Протасова и Артур Исламов.

«Мы возрождаем традицию, которая существовала еще у истоков создания фестиваля, но была утрачена. Благодаря камерным концертам мы хотим показать нашему слушателю уже полюбившихся артистов с иной стороны. Ведь исполнять камерные сочинения совсем не то же самое, что партию в опере — они требуют филигранной работы над звуком, словом», — рассказала заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

В этот вечер прозвучат Шесть романсов ор. 38 Сергея Рахманинова на стихи поэтов серебряного века, а также вокальный цикл «Петербург» Георгия Свиридова на стихи Александра Блока.

Вокальную поэму «Петербург» Свиридов писал специально для выдающегося дуэта Дмитрия Хворостовского и пианиста Михаила Аркадьева. Немногие берутся за исполнение непростого цикла целиком, именно поэтому сочинение звучит со сцен крайне редко.

Вокальный цикл Рахманинова, который прозвучит в этот вечер, принадлежит к позднему периоду творчества композитора. Из-за развитой фактуры партии фортепиано сложно определить, являются ли они романсами для голоса в сопровождении фортепиано или концертом для фортепиано в сопровождении голоса. Решить эту задачу предстоит слушателям.

Концерт пройдет 7 февраля в 18.30 в стенах камерного зала Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева.