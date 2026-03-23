Татарский стал самым популярным национальным языком России в Яндекс Переводчике

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В категории национальных языков России татарский стал самым востребованным среди пользователей «Яндекс. Переводчика». Также в топе башкирский, чувашский, марийский и якутский. Результатами исследования поделились с «Татар-информом» представители сервиса.

В целом, за последние годы топ самых популярных языков изменился: если раньше его возглавляли английский, немецкий и французский, то теперь – английский, китайский и немецкий.

Английский язык традиционно остается самым популярным – переводы с английского на русский и обратно лидируют с большим отрывом. За ними следуют переводы с китайского на русский и обратно, затем с немецкого на русский. Если не брать в расчет русский язык, то чаще всего люди переводят с английского на китайский, французский и испанский – в порядке убывания популярности.