Татарский след в Арктике: в Мурманске открыли памятную доску основателю «Атомфлота»

Памятную доску основателю уникального российского предприятия «Атомфлот» Анвару Тумпарову открыли 24 октября в Мурманске. Вместе с делегацией Татарстана на торжественное открытие в столицу Арктики полетел и корреспондент «Татар-информа». Программа поездки включала встречи с татарской общиной и моряками, прибывшими из Татарстана служить на Север.

В Арктике воздух имеет свой аромат, который можно сравнить с запахом занесенного с мороза свежего белья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Необычайно свежий и холодный воздух окутывает сразу после выхода из самолета. Здесь воздух имеет свой аромат, который можно сравнить с запахом занесенного с мороза свежего белья. Арктика пахнет именно так. Температура всего лишь на 1-2 градуса ниже нуля, а ощущается как минус 10-15 градусов. Все вокруг покрыто белым снегом. «Вот какая ты, Арктика», – думаешь в первые минуты пребывания на северных землях. Однако ночной октябрьский снег оказался недолговечным – днем он уже растаял.

В Мурманск мы приехали в составе делегации Татарстана под руководством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева в знак уважения к нашим проживающим в столице Арктики соплеменникам, а также чтобы повидаться с земляками, в настоящее время проходящими службу на Северном флоте.

Конец октября здесь напоминает конец ноября в нашей средней полосе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мурманск – крупнейший в мире расположенный за Северным полярным кругом город. Он еще молодой – основан 4 октября 1916 года. Он вошел в историю как последняя масштабная стройка Российской империи. Сегодня здесь проживает более 270 тысяч человек, из них около шести тысяч – татары.

Памятную доску основателю уникального российского предприятия «Атомфлот» Анвару Тумпарову открыли 24 октября Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основатель «Атомфлота» Анвар Ибрагимович Тумпаров

Такая многочисленность татарской общины в Мурманске еще раз подтверждает, что наши соплеменники даже вдалеке от исторической родины, в чуждом для них климате, суровых условиях способны устроить свою жизнь. Причем они не просто живут, но и заслуживают признания среди других народов благодаря своему труду и достижениям. Один из таких наших земляков – основатель не имеющего аналогов в мире предприятия «Атомфлот», его бессменный руководитель в течение 30 лет – Анвар Ибрагимович Тумпаров (01.08.1927-04.05.2007).

Главная миссия нашей поездки состояла в том, чтобы увековечить имя Анвара Тумпарова и подчеркнуть авторитет татар, место их в обществе. Делегация из Татарстана вместе с представителями руководства Мурманской области 24 октября торжественно открыла памятную доску Анвару Тумпарову на одном из зданий управления компании «Атомфлот».

Владимир Евменьков: «Благодаря таким, как Анвар Тумпаров, была успешно освоена Арктика и Мурманская область стала северным форпостом России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков на торжественном открытии высоко оценил трудовой подвиг Анвара Тумпарова.

«Анвар Тумпаров в 1950 году прибыл на Кольский полуостров, получил здесь образование, прошел славный трудовой путь от мастера и до директора завода. Сегодня мы с большой теплотой оказываем ему свое искреннее уважение. Это яркий пример того, как люди разных национальностей, приехав на север, свой трудовой подвиг посвятили развитию потенциала Мурманской области. Благодаря таким, как Анвар Тумпаров, была успешно освоена Арктика и Мурманская область стала северным форпостом России. Выражаем нашу благодарность Правительству Татарстана за инициативу увековечить память Анвара Ибрагимовича», – сказал Владимир Евменьков.

В свою очередь Василь Шайхразиев поблагодарил руководство Мурманской области и организацию «Атомфлот» за поддержку инициативы по установлению мемориальной доски. «Анвар Тумпаров родился в Астрахани, некоторое время жил в Узбекистане, Одессе, а с 1950 года его жизнь проходила в Мурманске. В то время, когда он начинал работать, здесь было лишь открытое поле. Под руководством Анвара Тумпарова небольшой завод превратился в не имеющий аналогов в мире флот атомных ледоколов. За свой плодотворный труд он удостоился самых престижных наград Советского Союза, был признан Почетным гражданином города Мурманска», – рассказал Василь Шайхразиев.

Леонид Ирлица подчеркнул, что такого флота ледоколов нет больше нигде в мире Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И. о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица подчеркнул, что такого флота ледоколов нет больше не только в стране, но и в мире. По его словам, без этого флота невозможно представить изучение Арктики.

Руководитель татарского культурного общества «Якташ» города Мурманска Раиль Биккиняев сравнил Анвара Тумпарова с маяком, указывающим путь кораблям. «Для нас, татар Мурманской области, Анвар Тумпаров является примером. Увековечить его имя для нас было очень важно», – сказал Раиль Биккиняев, выразив благодарность правительствам Татарстана и Мурманской области, Всемирному конгрессу татар, руководителю предприятия «Атомфлот».

Раиль Биккиняев сравнил Анвара Тумпарова с маяком, указывающим путь кораблям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ледокол высотой с 17-этажный дом

После торжественного мероприятия мы все были приглашены на экскурсию на атомный ледокол «50 лет Победы». Досмотр перед посещением корабля не менее строгий, чем в аэропорту. На ледокол пускают только по предварительному разрешению. Наши биографии и личности заранее были тщательно изучены. Таков порядок – потому что это объект, связанный с ядерными технологиями.

Высота этого гиганта составляет 55 метров (с 17-этажный дом), длина – 160 метров, а ширина – 30 метров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предприятие «Атомфлот» имеет огромное значение для экономики и безопасности России. Атомные ледоколы прокладывают путь военным и торговым кораблям по Северному Ледовитому океану от запада до востока страны. Если через Суэцкий канал расстояние от Мурманска до Японии составляет 12 тысяч миль, то по Северному Ледовитому океану путь сокращается в два раза. Корабли преодолевают это расстояние вместо 37 всего за 18 дней.

25 августа 2017 года атомный ледокол «50 лет Победы» установил мировой рекорд, за три дня доплыв от Мурманска до Северного полюса.

Высота этого гиганта составляет 55 метров (с 17-этажный дом), длина – 160 метров, а ширина – 30 метров. Вес корабля – 26 тысяч тонн, мощность – 75 тысяч лошадиных сил, и он может развить скорость до 30-40 км/час.

Дмитрий Лобусов: «Хотя ледокол рассчитан на то, чтобы разбивать лед трехметровой толщины, иногда перед ним появляются айсберги высотой в 20 метров. Корабль их разрубает будто топором» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Установленный на судне ядерный реактор нагревает воду и добывает пар, который поступает в генераторы, и вырабатываемая электроэнергия обеспечивает ход корабля.

«Хотя ледокол рассчитан на то, чтобы разбивать лед трехметровой толщины, иногда перед ним появляются айсберги высотой в 20 метров. Корабль их разрубает будто топором», – с гордостью рассказывает о мощи судна его капитан Дмитрий Лобусов. Атомный реактор ледокола заправляется один раз в 5-6 лет. При достаточном количестве продуктовых ресурсов экипаж из 90 человек годами может находиться в открытом море. В обычном режиме же служба на корабле проходит по графику 4 месяца работы – 4 месяца отдыха.

Установленный на судне ядерный реактор нагревает воду и добывает пар, который поступает в генераторы, и вырабатываемая электроэнергия обеспечивает ход корабля Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в арсенале «Атомфлота» семь ледоколов. По словам капитана, в ближайшие годы на флот поступят еще несколько кораблей, которые сейчас строятся на двух российских заводах.

Встреча с татарами Мурманска

Вечером того же дня нас ожидала встреча с соплеменниками в одном из Домов культуры в Мурманске. Из Казани мы приехали с артистами городской филармонии. Песни в их исполнении чередовались с выступлениями местных самодеятельных артистов. Пока шел концерт, зрители прибывали, и в один момент в зале образовался настоящий аншлаг – пришлось ставить стулья в проходах между рядами. Василь Шайхразиев с микрофоном пошел в зал, и татары с удовольствием исполняли свои любимые песни, временами им подпевал и сам Василь Гаязович.

На встрече с соплеменниками все с удовольствием пели татарские песни Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Признаюсь, что таких горячих и бурных аплодисментов, как в Мурманске, я прежде не слышал ни на одном татарском концерте. Казалось, чувство огромной радости, исходящее от людей, переполнит зал и вырвется наружу через окна и двери. Невероятная энергетика концерта вмиг смыла усталость от дороги и ночи, проведенной без сна.

Особой торжественности вечеру придало присутствие почетного гостя – контр-адмирала, руководителя штаба Кольской флотилии Ильдара Ахмерова. Еще одна яркая личность из татар и пример того, что татары благодаря трудолюбию, уму, упорству в характере не теряются на новых землях и умеют добиваться высот.

Песни в исполнении артистов филармонии чередовались с выступлениями местных самодеятельных артистов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В течение службы на Северном флоте я всегда чувствую тесную связь с Татарстаном, поддержку земляков. И сегодня я неожиданно был приглашен на концерт, в большую компанию. Для меня огромное удовольствие слышать родную речь, родные мелодии. В данный момент чувствую себя как на отдыхе в Казани», – признался Ильдар Ахмеров.

Кольская флотилия расположена в городе Полярном. Сейчас во флотилии служат 22 призывника из Татарстана, не считая контрактников. Руководитель штаба, контр-адмирал Ильдар Ахмеров пожелал, чтобы больше татарстанских ребят приезжали служить на Северный флот.

Особой торжественности вечеру придало присутствие почетного гостя – контр-адмирала, руководителя штаба Кольской флотилии Ильдара Ахмерова (в центре) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татары на Северном флоте

Второй день нашей поездки был полностью посвящен Северному флоту. Василь Шайхразиев встретился с командующим флотом, адмиралом Александром Моисеевым. Из нашей делегации на встречу были приглашены также руководитель татарского культурного общества «Якташ» Раиль Биккиняев, председатель общественной организации ветеранов Морского флота в Татарстане «Собрание моряков» Шаукат Сунгатов и два представителя этой организации.

По итогам встречи Василь Шайхразиев рассказал, что командующий Северным флотом высоко оценивает службу татарстанских ребят.

Василь Шайхразиев встретился с командующим флотом, адмиралом Александром Моисеевым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После официальной части была организована встреча делегации из Татарстана с моряками, прибывшими служить на Северный флот из нашей республики. Среди них также были ребята-татары из других регионов России. Поскольку большинство наших земляков оказались на море, на встречу пришли около двух десятков человек. Им было радостно увидеть гостей из Казани. Радик Газизов из Сабинского района рассказал нам, что служба у них идет хорошо, что на флоте к татарам относятся с уважением и что татары стремятся показать себя с положительной стороны. «Увидел земляков – будто какая-то тяжесть спала с плеч. Хочу передать горячий привет моим родителям, сестре, всем родным, друзьям. Я очень по ним скучаю, очень их люблю. Даст бог, через восемь месяцев приеду домой», – с такими словами через корреспондента «Татар-информа» обратился к родному краю Радик.



После общего фото с моряками мы побывали на экскурсии в одном из военных кораблей. Для фото- и видеосъемки на корабле необходимо официальное разрешение, а использование смартфонов запрещается. Нельзя также раскрывать местоположение судна, поскольку на нем хранится мощное оружие, ракеты. Один корабль может отразить атаку противника в радиусе 300 километров. Скорость стрельбы пулемета настолько высокая, что он способен, словно лазером, разрубить приближающийся объект надвое, рассказали нам на корабле.

Один корабль может отразить атаку противника в радиусе 300 километров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Город монументов

Эта экскурсия была завершающей в программе пребывания нашей делегации в Мурманске. Хочу немного рассказать об особенностях, на которые я обратил внимание в столице Арктики. Конец октября здесь напоминает конец ноября в нашей средней полосе. Еще не зима, однако золотая осень уже позади. Рассвет наступает примерно в половине девятого утра, а закат – полпятого вечера. Небо преимущественно облачное, город почти всегда окрашен в серые тона. В редкие моменты прояснения солнце светит очень ярко, как у нас весной.

В начале декабря здесь установится 40-дневная полярная ночь, а летом наступит полярный день – темнота отступит на целых 62 дня и ночи.

Высокие памятники здесь видны издалека Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мурманск – город монументов. Высокие памятники здесь видны издалека. Судя по всему, архитекторы не увлекались малыми формами. Причина понятна – памятники с человеческий рост в полутьме полярной ночи разглядеть будет почти невозможно. Действительно, практически всё в этом городе имеет крупные размеры.

История Мурманска тоже необычная. К своему 50-летнему юбилею он отстраивался два раза. В дни Великой Отечественной войны, не сумев преодолеть оборону города, фашисты его разбомбили с самолетов. Три четверти города были разрушены, но он выстоял. В 1952 году город был заново отстроен и сегодня заслуженно носит звание города-героя.

В дни Великой Отечественной войны, не сумев преодолеть оборону города, фашисты его разбомбили из самолетов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Современная Мурманская область преимущественно живет мореходством. С одной стороны, оно выполняет оборонные обязанности, с другой – обеспечивает страну морской рыбой. Сельского хозяйства почти нет. Из-за отсутствия кормов животноводство здесь тоже не развито. Интересно, что даже за короткое лето протяженностью в два месяца местные пчелы успевают дать больше меда, чем у нас. В последние годы развивается туризм. Чтобы увидеть северное сияние, ознакомиться с условиями жизни в Арктике, сюда приезжают не только россияне, но и туристы из Китая.

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод