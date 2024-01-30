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Татарский рыцарский турнир прошел в Бугульминском районе
В Бугульминском районе возрождают старинные традиции татарского народа. Так, в селе Карабаш прошел рыцарский турнир «Аударыш» — малоизвестное, но очень зрелищное событие с долей экстрима. Об этом сообщает ТНВ.
Участники турнира приняли участие в борьбе корэш, однако не в привычном ее виде, а на лошадях. Бороться можно только руками, тянуть за пояс и не касаться коня соперника. В таких условиях успех зависит не только от наездника, но и от лошади.
«С каждой лошадью ты должен найти общий язык. По-другому никак не получится», — рассказал участник турнира «Аударыш» Ильдан Хайруллин.
Организовал турнир коневод, заводчик татарской породы Фарид Набиуллин. По его словам, в старину конные скачки проходили по несколько раз в год, популярна была и борьба на лошадях. Таким образом татарский народ готовил своих защитников, кавалеристов.
«В наших краях были такие парни, которые с земли пять копеек могли на полном ходу поднять. Есть и записи, и фото. У нас это есть, и мы теперь снова это поднимаем», — поделился он.
«Аударыш» проводится в этих местах уже в пятый раз.
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