Татарский режиссер Зайниев признан лучшим на фестивале кукол в Алматы

Фото: официальный канал Минкульта РТ в МАКС

Режиссер Ильгиз Зайниев удостоен звания лучшего режиссера на IV Международном фестивале театров кукол «Almaty Puppet Festival – 2026». Награду он получил за постановку «Адәмнәр» («Люди») Татарского государственного академического театра кукол «Экият». Об этом сообщает официальный канал Минкульта РТ в МАКС.

Спектакль по произведению Галимджана Ибрагимова представили 23 октября на сцене Государственного академического театра кукол Алматы. Постановка прозвучала на татарском языке.

В этом году фестиваль собрал 14 ведущих театров из 11 стран мира, включая Азербайджан, Италию, Францию, Турцию и Иран.

Постановка уже получила признание профессионального сообщества: номинацию на премию «Золотая Маска», победу в номинации «За лучшую режиссерскую работу» на фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге и номинацию на премию имени Габдуллы Тукая.