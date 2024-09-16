Татарский «Пич котлау», маковый пирог и дурычмак: чистопольцы представили культурный код

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Чистопольского района. В фойе культурно-досугового комплексе им. Ленина развернулись выставка и мастер-классы от семейных мастерских и династий Чистопольского района, рассказали в пресс-службе конкурса.

Так, семья Мельниковых из Чистопольских выселок занимается ковроткачеством, резьбой из дерева и искусством деревянной набойки.

Архиповы из Чувашского Елтана занимаются изготовлением чувашского национального головного убора масмак. Семья Петровых из чувашского села Нижняя Кондрата — вышивкой при помощи разной техники. Вязание на шестигранном станке возрождает Альфия Нуриманова из села Акбулатово. Семья Корчажниковых из села Чувашский Елтань — лозоплетение.

Семья Лучанкины из села Юлдуз занимается рисунками на бересте и лоскутным шитьем. Семья Мингазовых-Сибгатуллиных из села Нарат-Елга возрождает ремесло изготовления и росписи игрушек из глины. Гульсира Сафиуллина из села Муслюмкино плетет кисти из гусиных перьев для смазывания сковороды или пирога. Светлана Малышева из села Бахта изготавливает нагрудное украшение кряшен тамакса.

Здесь же чистопольцы презентовали объекты нематериального этнокультурного достояния своего района, среди которых татарская народная игра «Ашик», татарский обряд «Похороны гусиных косточек», который сохранился только в селе Татарские Сарсазы: после праздника «Каз өмәсе» кости первого съеденного гуся пожилые члены семьи закапывали в укромном месте в огороде, чтобы на это место не ступала нога человека.

Среди объектов нематериального этнокультурного достояния также гастрономический обряд «Жаворонки» и обряд татар мишарей «Пич котлау», распространенный в селе Татарский Толкиш с 1880-х годов. Обряд заключался в угощении детей блюдами, приготовленными в новой печи. Печенье «лесенка», которое готовится в четвертое воскресенье Великого поста, также является объектом нематериального достояния.

Отдельное место заняла экспозиция из семейных архивов участниц Чистопольского отделения общественной организации татарских женщин «Ак калфак» при Всемирном конгрессе татар. На выставке были собраны вышитые изделия из семейных архивов. Некоторым вышитым полотенцам, наволочкам, скатертям и салфеткам более 100 лет.

Здесь же хранится калфак бабушки председателя чистопольского отделения «Ак калфак» Рушании Закировой, которому более 130 лет, и фрагменты оконных наличников, изготовленных Заки Сулеймановым из села Исляйкино в 1923 году. Приготовили мастерицы также пирог с калиной и маковый слоеный пирог, характерный для кулинарии Чистопольского района, но который в наши дни готовят очень редко.

Здесь же развернулась экспозиция Чистопольской библиотеки, которая является самой старейшей в республике после Национальной библиотеки Татарстана. В следующем году она отметит свое 150-летие. Библиотечную экспозицию под названием «Знаменитые земляки» украшали книги известного татарского публициста, уроженца Чистопольского района Гаяза Исхаки.

Закончились Дни культуры Чистопольского района творческой программой «Семьей единой город славен!». Во время концерта зрителям были продемонстрированы различные свадебные обряды. Так, представители русского народа показали фрагмент обряда «Проводы невесты из родного дома», татарского — обряд «Кияү мунчасы», чуваши продемонстрировали фрагмент своего национального праздника «Уяв». Вместе представители всех этих нардов собрали сундук невесты (приданое).

Перед началом концерта гостей поприветствовал руководитель исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов.

«Мы приехали поделиться своей культурой. Несмотря на то, что Чистополь находится всего в 100 км от Казани, мы живем по разные берега Камы и все мы разные», — отметил он.

Дни культуры Чистопольского района посетила также Депутат Госсовета Татарстана шестого созыва, председатель исполкома высшего совета РОО «Татарстан — новый век», уроженка Чистопольского района Алсу Тарханова.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, через выступления творческих коллективов. По итогам конкурса определят победителя.