«Татарский» пармезан и грюйер из России: как в Казани задают тон сырной независимости

За последние два года ассортиментный ряд российского рынка значительно пополнился отечественным продуктом

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Качественные российские пармезан и грюйер скоро появятся на прилавках страны»

Сегодня в Казани стартовала конференция «Сыроделие – сегодня и завтра, создание возможностей», где собрались производители продукта из 40 регионов страны. Одной из ключевых задач на сегодня видится замена отечественными аналогами сложных сортов сыра, которые раньше привозили из других стран, сообщила генеральный директор компании «Ингредико» Евгения Николаева.

«Мы отвечаем на запрос нашего потребителя. Если раньше была группа твердых сыров, которые нашей страной импортировалась, то сейчас мы хотим заместить этот рынок и поставить на прилавок хороший российский пармезан, наш аналог грюйера и многие другие сорта. Но важно, чтобы все это соответствовало требованиям качества. Это должны быть идеальные сыры. Результатом нашей конференции должно стать появление этой продукции в магазинах. Чтобы люди знали, что наш сыр лучше французского. Думаю, в течение года после конференции некоторые проекты уже будут реализованы», – сообщила собеседник.

При этом она подчеркнула, что уже есть компании, которые занялись подобными проектами. В том числе одна из татарстанских компаний около года назад занялась производством пармезана, однако срок его созревания довольно долгий, поэтому продукт еще не появился на прилавках.

Уже многие компании начали производить разные сорты мягких и белых сыров, а также сыр с плесенью. За последние два года ассортиментный ряд российского рынка значительно пополнился отечественным продуктом взамен импортным, заключила она.

Одна из ключевых задач – замена отечественными аналогами сложных сортов сыра, которые раньше привозили из других стран Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему в Восточной Европе съедают в два раза больше сыра, чем России

Что касается ситуации на внутреннем российском рынке, то одним из основных трендов в отрасли за последние годы стало повышение избирательности потребителя. Так, падает интерес к сырным продуктам и растет спрос на качественный сыр. Таким мнением поделился генеральный директор компании «Азбука вкуса» Алексей Фатыхов.

«В последние пять лет мы видим, как растет качество сыра благодаря наличию хорошего молока. А главное, что потребитель начинается разбираться в сыре. Это очень хорошо и важно. Интерес к продуктам с заменителями, аналогами и так далее угасает. Из-за этого на прилавках будет появляться больше вкусного качественного сыра, это то направление, в котором будет развиваться вся сфера», – заявил он.

При этом за отраслью в России остается огромный потенциал. Так, в Восточной Европе за год один человек в среднем съедает 14-15 килограммов сыра в год, тогда как в нашей стране этот показатель не достигает и семи килограммов.

«В два раза вырасти можем легко. Сыр – это полезно и полезно», – заключил собеседник.

«В последние пять лет мы видим, как растет качество сыра благодаря наличию хорошего молока» Фото: © «Татар-информ»

«Качественные сыры – это тренд»

С мнением о росте популярности качественного сыра согласился и первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов. По его словам, в республике динамично развивается производство молочной продукции и, как следствие, сыра.

«Производство молока, как и продуктов, полученных после его переработки, в Татарстане стабильно растет. Хорошие сыры из качественного молока – это тренд. Поэтому на заводах активно развивается производство мягких, полутвердых и твердых сыров. Неспроста именно в Казани собрались представители крупных российских компаний, которые предлагают меры по повышению качества. Мы должны идти в ногу со временем и ставить новые ориентиры, задавать новые стандарты», – сообщил замминистра.

В Татарстан заходят большие инвесторы и компании, что позволяет придать динамику развития этой области. Регион очень заинтересован в расширении производства сыра, так как надои молока ежегодно растут, а появление новой перерабатывающей мощности положительно скажется на экономике региона.

Сыр уже давно перестал быть просто верхним слоем бутерброда, а используется для перекусов, при приготовлении еды и по многим другим направлениям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сыр перестал быть просто частью бутерброда»

Одной из побочных тем конференции было развитие узнаваемости собственного бренда компании. Почему это важно и каким образом это экономически влияет на бизнес, рассказала участникам руководитель Клуба маркетологов молочной отрасли Наталья Тютикова.

«Важно отличаться от своих конкурентов. За последний год пошло развитие выдержанных премиальных твердых сыров, потому компании, имеющие необходимые производственные мощности, начали производить особенный продукт. Он по-своему позиционирован, у него оригинальный вкус, их сыр серьезно отличается от массовых», – отметила она.

Еще одной из тенденций в маркетинге в сырной отрасли стало разнообразие решений от производителей, так как сыр уже давно перестал быть просто частью бутерброда, а используется для перекусов, при приготовлении еды и по многим другим направлениям.

«Так, одной из возможностей выделиться для производителей стала возможность предлагать свой продукт в разных форматах», – считает Тютикова.

Она привела в примеры некоторые бренды, которые выпускают свой сыр сразу в форме крекера, чтобы удобно было делать сэндвичи, также в отдельной пачке сыр шел сразу в комплекте с макаронами, на одном из слайдов была приведена форма, когда брусок надрезан в нескольких местах, чтобы его можно было сразу ломать на небольшие ломтики и так далее. Также одним из главных трендов в ближайшее время обещает стать размещение рецептов с конкретным сортом сыра на упаковке.