В Национальной галерее «Хазинэ» представили ранее не экспонировавшиеся произведения татарстанского живописца Ильгизара Самакаева. Выставка объединила камерные работы мастера, среди которых пейзажи, напоминающие по художественной манере полотна французского живописца-импрессиониста Клода Моне.

Ильгизар Самакаев — представитель современного изобразительного искусства Татарстана, состоящий в Союзе художников России и возглавляющий региональное отделение Творческого союза художников России. Его заслуги в области живописи отмечены Золотой медалью Российской академии художеств.

Пейзажи Ильгизара Самакаева отличаются экспрессивной манерой исполнения: художник использует энергичные мазки, яркие цветовые контрасты и стремится передать эмоциональное восприятие природы. В его произведениях прослеживается сходство с творчеством Клода Моне, пишет «Миллиард.Татар».

Ильгизар Самакаев «Белая ночь» — Клод Моне «Кувшинки и японский мостик»

Ильгизар Самакаев «Белая ночь» — Клод Моне «Сена в Лавакуре»