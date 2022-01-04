Татарский молодежный концерт перенесли из-за погодных условий на 6 января

Из-за морозов татарский молодежный концерт в Горкинско-Ометьевском лесу перенесли на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Изначально концерт должен состояться 5 января, но из-за погодных условий организаторы решили перенести его.

6 января в 18 часов на главной сцене парка гостей ждут выступления групп «Оммаж» и Noor, а также музыкантов Ильгиза Шайхразиева, Fauzia и Said Olur’а. Казанцы смогут поближе познакомиться с творчеством представителей новой волны татарской поп-музыки и артистов лейбла Yummy Music.