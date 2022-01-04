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Культура
4 января 2022  23:38

Татарский молодежный концерт перенесли из-за погодных условий на 6 января

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Из-за морозов татарский молодежный концерт в Горкинско-Ометьевском лесу перенесли на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Изначально концерт должен состояться 5 января, но из-за погодных условий организаторы решили перенести его. 

6 января в 18 часов на главной сцене парка гостей ждут выступления групп «Оммаж» и Noor, а также музыкантов Ильгиза Шайхразиева, Fauzia и Said Olur’а. Казанцы смогут поближе познакомиться с творчеством представителей новой волны татарской поп-музыки и артистов лейбла Yummy Music.

#горкинско-ометьевский лес #концерт
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