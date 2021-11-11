Татарский культурный центр начал работу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Чайковского, 24 начал свою работу Татарский культурный центр. Долгожданное событие свершилось благодаря поддержке руководства города Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Об этом сообщил Постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

«Вчера состоялось одно из первых мероприятий в жизни работы Центра – передача татарских национальных костюмов для татарского ансамбля “Акчарлак”, которые передал Всемирный конгресс татар. В мероприятии приняли участие председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, заместитель председателя ТНКА Шамиль Алюшев, меценаты и спонсоры, принимавшие участие в ремонтно-реставрационных работах», – написал Валиуллин на своей странице в Facebook.

Ранее Правительством Санкт-Петербурга было выделено помещение в центре города для организации национально-культурного центра. Правительство Татарстана выделило средства на ремонт и оснащение объекта. Деятельность КЦ организована по нескольким направлениям. Для показов татарских документальных и художественных фильмов подготовлен зал с современным мультимедийным оборудованием. Заработала студия звукозаписи, идет формирование библиотечного фонда. Для татарских фольклорных ансамблей обустроен универсальный вокально-хоровой и хореографический зал, где они смогут проводить репетиции и подготовку своих выступлений. Здесь же можно организовать концерты и театрализованные выступления.

Кроме этого оборудованы помещения для проведения совещаний, круглых столов, конференций и заседаний. В Центре рационально разместилось все, что необходимо и для организации национально-культурных событий, и образовательных мероприятий.