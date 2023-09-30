Татарский косплей и аниме-культура: в Казани стартовал семейный фестиваль Yokai matsuri

Фото: пресс-служба «Движения первых»

В Национальной библиотеке РТ стартовал семейный аниме-фестиваль Yokai matsuri, в который помимо японской культуры интегрирован татарский, русский и чувашский фольклор. Гостей ждут показы косплея, мастер-классы, маркет с тематической продукцией и даже японские угощения.

«Для „Движения первых" это первый масштабный опыт такого взаимодействия. Мы вдохновились на это после встреч с молодыми людьми в районах. Они предложили провести аниме-фестиваль. Мы должны использовать современные форматы, но при этом в основе всего должны лежать традиционные ценности. К тому же у нас есть важная миссия сохранить и сделать востребованным среди молодежи наш фольклор. Здесь есть прекрасный опыт японской культуры, нам есть чему у них поучиться. Поэтому мы решили здесь сделать и косплей по нашим национальным сказкам: и русским, и татарским, и чувашским. Организованы фотозоны, посвященные отечественной анимации», — отметил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

Он подчеркнул, что важной миссией фестиваля стало также объединение младшего и старшего поколений. Для этого на площадке организованы образовательные площадки, где родители и учителя могут познакомиться с культурой аниме.

Большую роль в организации фестиваля сыграло само аниме-сообщество Татарстана. «Движение первых» помогло им составить заявку и выиграть федеральный грант на проведение мероприятия.

На первом этаже библиотеки расположена ярмарка, где гости могут приобрести атрибутику как с японскими мотивами, так и с татарским орнаментом, а также организована выставка, где описывается история возникновения аниме и манги (японских комиксов — прим. Т-и).

На втором этаже работает кафе, где можно приобрести напитки, вдохновленные персонажами аниме Хаяо Миядзаки и паровые булочки бао из Азии, а также знаменитые моти — японский десерт из тонкого рисового теста и свежей ягодной начинки. В лекционном зале пройдут тематические лекции.

Кроме того, в программе присутствует косплей-дефиле и конкурсы для любителей аниме. Также на регистрации участники могут получить японскую мангу, переведенную на татарский язык.

«Предварительно мы получили порядка тысячи заявок. Это те, кто захотел поучаствовать как в конкурсной программе, так и в качестве зрителей. Мы понимаем, что отклик большой. Это возможность достучаться до нашей целевой аудитории и передать в том числе и наш татарский колорит», — рассказал депутат Госсовета РТ VI созыва, руководитель «Движения первых» в Казани Динар Бариев.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фотографии предоставлены «Движением первых».