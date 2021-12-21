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Татарские песни
21 декабря 2021  17:30

В театре Тинчурина состоится премьера сказки «Асылкош» по повести Каюма Насыри

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Композитор Зульфия Раупова, проживающая в Москве написала музыкальную волшебную сказку «Асылкош» («Дивная птица») по мотивам повести Каюма Насыри «Абугалисина». Об этом рассказали в Полпредстве РТ в РФ. 

Премьера состоится в казанском театре Карима Тинчурина 22–26, 28 и 29 декабря 2021 года, а также 3–5 января 2022 года. 

Перед началом спектакля для детей проведут новогодние игры и конкурсы около праздничной елки с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Сказка «Асылкош» — это лирическая история про чудесную птицу и двух братьев, которые очень любили читать. Однажды, зачитавшись в волшебной пещере, они попали в сказочный мир, где их ожидали невероятные приключения.

 

#татарская культура #композитор #Насыри Каюм
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