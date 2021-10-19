Татарский композитор Ильдус Якубов скончался от осложнений после коронавируса

В татарстанской больнице скончался композитор Ильдус Якубов, заслуженный деятель искусств РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Союзе композиторов Татарстана.

Причиной смерти стали осложнения после коронавируса Covid-19. Композитор ушел из жизни в возрасте 86 лет.

О дне панихиды будет объявлено позже, уточнили в Союзе композиторов.

Татарстанским меломанам Ильдус Якубов известен многочисленными песнями, камерно-инструментальными произведениями, инструментальными концертами и симфониями, а также оперой «Джельсомино в стране лжецов» (1991).