«Казанский» индеец Аурелио Морэта: «Мне очень нравится татарская музыка, я восхищаюсь ей»

Уличный музыкант Аурелио Морэта, когда-то уехавший из родного Эквадора, женился на татарке и остался жить в Казани. Аурелио зарабатывает исполнением музыки индейцев Южной Америки на традиционных инструментах своего народа, а также каверов на популярные песни разных стран. С недавних пор в репертуаре музыканта появились и татарские песни.

Аурелио Морэта, выступающий под псевдонимом Ammorett, в 14 лет уехав из родного Эквадора, исколесил практически всю Америку и Европу, в итоге оказался в России Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В Эквадоре жили без воды и электричества»

В социальных сетях можно встретить исполнение популярных татарских песен «Тала-тала», «Туган як», «Красивая, хороший» на индейской флейте. Автор этих каверов – Аурелио Морэта, выступающий под псевдонимом Ammorett. В 14 лет уехав из родного Эквадора, Аурелио исколесил практически всю Америку и Европу, в итоге оказался в России, где и нашел свою судьбу.

– Аурелио, вы здесь, а ваша страна очень далеко, на другой стороне планеты... Наверняка у вас там осталась семья.

– Да, я рос в большой семье – у меня три брата и сестра. Условия жизни у нас были тяжелые. В Эквадоре после окончания школы я начал по ночам работать, а днем учиться. Полтора года старался, но больше не выдержал, учебу бросил. Чтобы как-то помочь семье, зарабатывать, был вынужден уехать из Эквадора.

В 14 лет с братьями поехали в Колумбию. Стали выступать на улицах городов. Играли на разных инструментах. Продавали сувениры собственного изготовления. Два года ездили по Колумбии, затем уехали в Перу. Там еще два года. Затем отправились в Европу.

«Не могу точно сказать, чем бы я занимался, если бы остался в Эквадоре» Фото: из личного архива Аурелио Морэты

– Где и как вы научились играть на этих инструментах?

– Там, где я жил, были люди старшего поколения, которые играли на этих музыкальных инструментах. Один раз в месяц перед праздником они собирались и проводили репетицию. Как-то я пошел к ним, встал в стороне и смотрел, не отрываясь, как они играют. Взрослые заметили меня и подозвали к себе, разрешили потрогать инструменты. Я не просто потрогал, но и попробовал сыграть! Я слушал, как они играют, и повторял потом сам. Учился не по нотам, а просто на слух.

Научился играть, меняя духовые инструменты в течение одной мелодии. Так примерно год я ходил на репетиции. Потом нас позвали в один отель, в выходные дни мы там выступали один час, а потом всю ночь в кафе рядом с отелем. Это были мои первые выступления перед публикой. В отеле денег не платили, туристы нам оставляли чаевые, это был наш заработок.

«Выступать вместе со мной остался только один из братьев, но и он из-за возраста перестал этим заниматься и десять лет назад уехал в Эквадор» Фото: из личного архива Аурелио Морэты

– И потом вы начали путешествовать?

– Да, переезжали из одного места в другое. Мне надо было хоть как-то зарабатывать, кормить семью. Сестра тоже для заработка в 12 лет уехала из родного дома. Наш папа работал, но этих денег на всех не хватало, нам многое пришлось пережить, чтобы не голодать...

В Эквадоре мы жили в сложных условиях. Дома у нас не было электричества, воды. Готовили еду без соли и сахара. В нашей стране работы практически нет, сестра сейчас живет своим домом, держит кур, коров, только за счет хозяйства себя содержит. Папа сначала вместе с нами путешествовал по Европе, но уехал домой, теперь родители тоже живут за счет подсобного хозяйства.

«Я остался один и продолжил свое путешествие» Фото: из личного архива Аурелио Морэты

Один из братьев открыл продуктовый магазин, второй держит автомастерскую. Еще один из братьев работает инженером. Он несколько лет учился в Швейцарии и Англии, мы все вместе помогали деньгами, чтобы он получил образование. Не могу точно сказать, чем бы я занимался, если бы остался в Эквадоре.

Выступать вместе со мной остался только один из братьев, но и он из-за возраста перестал этим заниматься и десять лет назад уехал в Эквадор. Я остался один и продолжил свое путешествие.

«Зимой я перехожу в Интернет»

– Приезжать в незнакомую страну, к чужим людям, без связей... Наверняка в этом есть и некоторая опасность.

– Конечно, это большой риск. Мы играем в людных местах, на открытых площадках. Сегодня заработал десять рублей – завтра могут ничего не дать, то есть не знаешь заранее, сколько ты заработаешь. В первое время, конечно, было тяжело. Когда только начинали выступать, спали в своей машине. Сначала машина у нас была маленькая, потом ее продали и купили побольше. Но все же старались не поддаваться страху, продолжали играть.

С другой стороны, это же еще и интересно. Со свой группой побывали в Швейцарии, Италии, Франции, Германии, Испании, Норвегии, Мексике… За несколько лет объездили Европу вдоль и поперек. До Европы два года выступали в США. Даже не могу сказать, сколько стран мы посетили, я не считал.

«Меня попросили играть и татарские песни. Я сыграл “Туган як”, “Тала-тала”, “Красивая, хороший”» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Каждые выходные, каждый праздник выходили играть на своих инструментах. Не могу называть какие-то страны хорошими или плохими, везде нас принимали хорошо.

– Где вы сейчас выступаете, чем зарабатываете?

– Зимой я перехожу в Интернет, у меня есть свои аккаунты в соцсетях. Потом, я изготавливаю браслеты из разных бусинок, камней, в том числе и браслеты с татарским орнаментом. Изготавливаю музыкальные инструменты, продаю их. Оттуда тоже идут какие-то деньги, и этого нашей семье хватает.

Меня попросили играть и татарские песни. Я сыграл «Туган як», «Тала-тала», «Красивая, хороший». Последнюю попросил сам лично Элвин Грей, написал, мне, чтобы я сыграл ее. Когда записал, ему очень понравилось, он ее поставил у себя в сториз. Вообще людям нравятся все мои песни. Больше всего просмотров набрала песня «Деспасито» – больше 50 миллионов просмотров.



– В России есть такие же группы, как ваша?

– В России есть и другие группы, но в Казани я выступал со своей группой. О других коллективах ничего сказать не могу. Мы играли в черноморских городах – Геленджике, Анапе, выступали в Краснодаре. Волгоград, Самара, Уфа, Сургут, Якутия, Иркутск… Россияне меня поддерживают, в комментариях благодарят, просят сыграть ту или иную песню.

– Обычно музыканты-индейцы выступают в ярких костюмах с перьями. Это ваша национальная одежда?

– Это одежда жителей Северной Америки. А наша национальная одежда – белые штаны, белые сандалии, пончо, светлый жилет и соломенная шляпа с широкими полями.

«Наша национальная одежда – белые штаны, белые сандалии, пончо, светлый жилет и соломенная шляпа» Фото: из личного архива Аурелио Морэты

– Расскажите о вашем народе, какие у него особенности?

– Я из племени оттава лос инкас. У нас также есть племена каньяри, шуар, ачуар, шивиар и другие. Некоторые носят набедренные повязки, красят тело в разные цвета. У всех мужчин длинные волосы. Но сейчас молодое поколение уже не отращивает длинных волос.

В школе я изучал испанский язык, а наше племя говорит на языке кечуа. На этом языке также говорят в Перу, нас понимают в Боливии. Это самый распространенный язык среди племен Эквадора. Плюс у каждого племени есть свой язык. Его понимают только внутри этого племени. Есть и дикие племена, они могут напасть и убить тебя.

«У нас также есть племена каньяри, шуар, ачуар, шивиар и другие. Некоторые носят набедренные повязки, красят тело в разные цвета. У всех мужчин длинные волосы» Фото: pixabay.com

С древних времен наш народ веровал в Бога Солнца. Когда наши земли вошли в испанскую колонию, распространился католицизм. Мы теперь католики. Язычников уже не осталось, только традиционные праздники сохранились.

Из национальных праздников самый известный – Праздник Солнца (Ин-ти Райми). Содержанием он похож на Сабантуй. Мы благодарим Солнце за урожай, который дает нам природа в течение года. Праздник длится неделю. В эти дни люди исполняют традиционные наши танцы, музыканты играют мелодии на наших инструментах.

«Все эти инструменты изготавливают из бамбука или камыша. Самбонья изготавливается только из бамбука» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– Среди них есть флейта, напоминающая наш курай...

– Этот инструмент называется кена (quena). По-другому его называют «продольная флейта». Еще один инструмент – самбонья, она состоит из ряда трубочек разной длины. Такой же инструмент, но в форме полудуги – это Пан-флейта. Звук у нее мягче. Все эти инструменты изготавливают из бамбука или камыша. Самбонья изготавливается только из бамбука.

Громкость и красота звука не зависит от силы, с которой ты дуешь в трубочки. Надо уловить, запомнить, в какой момент звук становится звонким, обретает полную свою силу звучания, и сильнее дуть уже не надо. Мощный поток воздуха, наоборот, портит звук. Если один раз научишься играть, потом надо будет постоянно делать репетиции, поддерживать эти навыки.



Самое длинное мое выступление без отдыха продолжалось три часа. Больше играть нельзя, надо хотя бы полчаса отдохнуть. Кроме флейты я умею играть на гитаре и мандолине.

Если есть материал, я могу изготовить любой музыкальный инструмент. Этому я научился еще в те годы, когда выступал на улицах. Еще умею шить пончо.

«Морская свинка такая же популярная, как эчпочмак или бэлиш у татар»

– Многие из нас знают об Эквадоре очень мало. Расскажите какие-то интересные факты о вашей стране.

– Моя родная страна расположена у Тихого океана. Там хорошо, лето круглый год. Не жарко и не холодно, воздух влажный. Но в зимние месяцы температура опускается до плюс шести градусов. Часто бывают дожди. По-другому нашу страну называют Экватор.

«Эквадор – страна контрастов. Рядом с большими городами живут дикие племена. 80 процентов площади нашей страны занимают заповедные леса» Фото: pixabay.com

Эквадор – страна контрастов. Рядом с большими городами живут дикие племена. 80 процентов площади нашей страны занимают заповедные леса.

Поскольку Эквадор 400 лет назад стала испанской колонией, у нас говорят на испанском языке. О нашем народе могу сказать двумя словами – ценят жизнь и умеют любить. Девиз нашей страны – Ecuador ama la vida («Эквадор любит жизнь»).

Любимые блюда моего народа – севиче (холодное блюдо из морепродуктов), энсебойадо (рыбный суп), жареная рыба с рисом и чечевицей, курица или морская свинка. Морская свинка такая же популярная, как эчпочмак или бэлиш у татар, это блюдо на столе каждой семьи на любой праздник, обычно едим ее с разными приправами и кукурузой.

«Обычно едим ее [морскую свинку] с разными приправами и кукурузой» Фото: pixabay.com

Эквадор торгует бананами, какао и розами, у нас развит туризм. Наша страна – родина картофеля. У нас несчетное количество сортов картошки. А гречки и манной крупы у нас нет вообще. Круглый год едим свежие фрукты, овощи, мясо, рыбу.

Интернет и связь, образование обходятся очень дорого. Техники у нас очень мало – в магазине могут быть выставлены на продажу самое большее один телефон, ноутбук, один телевизор. И они очень дорого стоят. Поэтому у простого народа, особенно в племенах, такой техники почти нет. У нас очень много бедных. Нельзя сказать, что у нас развитая страна и в политическом плане, часто бывают кризисы.

«Продолжительность жизни у нас в среднем 75 лет. Люди старшего поколения не сидят без работы» Фото: из личного архива Аэрелио Морэта

В племенах существуют жестокие обычаи, похожие на традиции в арабских странах. Например, если что-то украдешь на рынке, тебе или палец оторвут, или изобьют до потери сознания. Но в то же время преступность процветает – различных банд, преступников полно. Власти нашей страны жестко борются с преступностью. Есть и беженцы, они даже мешают жить местному населению.

Наш народ любит панамы, гамаки, женщин, детей. При встрече у нас принято пожимать друг другу руки, обниматься. Если будете проезжать мимо деревни, все жители – взрослые, дети, вас будут приветствовать с улыбкой. Продолжительность жизни у нас в среднем 75 лет. Люди старшего поколения не сидят без работы, изготавливают сувенирную продукцию, домашнюю мебель.

«Если что-то украдешь на рынке, тебе или палец оторвут, или изобьют до потери сознания» Фото: pixabay.com

«В Татарстане много праздников, поэтому остался»

– Вы побывали в богатых странах с хорошими условиями жизни, но решили остаться жить в России, Татарстане. Почему?

– Когда мы выступали в курортных городах у Черного моря, я познакомился со свой будущей женой Юлией. Она отдыхала на море. Потом мы разъехались по разным городам. Несколько месяцев переписывались по интернету.

Она татарка из Сургута. Мы полюбили друг друга, встречались, потом поженились. Сначала жили у родителей Юлии. У нас родилась дочка, назвали ее Эсмеральдой. Ей скоро семь лет. Дочку решили отдать на плавание. Но в Сургуте нет условий, чтобы профессионально заниматься плаванием, поэтому решили переехать в Москву или Казань. И в итоге выбрали Казань. Уже три года своим домом живем в Лаишевском районе.

Есть и другая причина – после того как увидел и узнал многие места, именно Татарстан оказался тем регионом, где больше всего праздников. Мы тут выступали на каждом празднике – Сабантуй, День республики, разные ярмарки... Чем постоянно ездить по разным местам, можно за один год выступить столько же в одном регионе. Это удобно.



– Вы хорошо говорите по-русски. Как изучали язык?

– Самое сложное было выучить язык. В Россию мы приехали через Украину в 2011 году на своей машине. Не было ни интернета, ни карты. Въехав в страну, остановились на заправке, чтобы купить карту. Но ничего из написанного там не поняли, все было на русском. Чисто по интуиции, угадывая места по изображению на карте, смогли добраться до городов.

Хорошо, что я знал польский язык, в котором есть и общие с русским языком, и похожие слова. Потом стал прислушиваться, как говорят русские, и потихоньку сам начал понимать, говорить. На какие-то языковые курсы не ходил. В целом я знаю пять языков – испанский, кечуа, польский, русский, английский. В России я уже десять лет.

– Татарский не планируете изучить?

– Мне очень нравится татарская музыка, я восхищаюсь ей. Мама моей жены смотрит телеканал «Майдан», поэтому у нас дома постоянно звучит татарская музыка. Ваша музыка похожа на нашу. Мне здесь все нравится. Из блюд понравились манты. Я выучил несколько татарских слов – «рәхмәт», «хәерле иртә», «исәнмесез», «матур», «бик зур рәхмәт», «рәхим итегез», «тыныч йокы».

«У нас дома постоянно звучит татарская музыка. Ваша музыка похожа на нашу. Мне здесь все нравится» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– Хотите здесь остаться и в будущем?

– Мне очень хочется поехать на родину – в Эквадор, но возможности нет. Билеты дорогие, можно долететь только с двумя-тремя пересадками. Дома я уже не был десять лет. С родными общаемся через Ватсап. У родителей телефона нет, с ними мы говорим только когда родные приезжают в родовой дом. Они все не были против, чтобы я остался в России, женился здесь. Ждут, когда я приеду.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского