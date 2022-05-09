Татарский фолк и песни от Дюжева: в Казани прошел праздничный концерт ко Дню Победы

В Казани завершился праздничный концерт, посвященный 77-му юбилею Великой Победы. В нем поучаствовали молодежные коллективы и мастера искусств, хедлайнером праздника стал заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев.

«Я счастлив, что я сегодня в Казани и могу с вами вместе петь песни военных лет. День Победы для меня особенный праздник. Сегодня, благодаря вашим дедушкам и бабушкам, мы свободны, счастливы и поздравляем друг друга с Днем Победы», — поздравил казанцев Дюжев.

Сначала для жителей и гостей Казани выступали местные хореографические коллективы и певцы. Были исполнены народные произведения и песни военных лет. В частности ансамбль Zakaria порадовал зрителей стилизованным татарским фолком, а ансамбль танца «Казань» — татарскими национальнымм танцами и русскими переплясами.

В 9 вечера стартовала программа «Поющая Казань», где хор и Дмитрий Дюжев в формате караоке под открытым небом спели вместе с жителями города всем известные песни о войне, такие как «Журавли», «Темная ночь» и многие другие. Завершилась программа композицией «День Победы».

«Всегда ходим всей семьей на концерт в честь Дня Победы. У меня два прадедушки принимали участие в Великой Отечественной войне, поэтому для меня это совершенно особенный праздник. Мы даже купили сегодня детям советские пилотки», — поделилась впечатлениями одна из жительниц Казани.

Завершился день праздничным салютом в честь 77-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне.