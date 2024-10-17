Татарский чай, как укрепление международных связей: В Казани обсудили пользу напитка

Фото: Яны Кузахметовой

Круглый стол на тему «Татарский чай на одном пути с Китаем на маршруте: Казань - Улан-Батор-Пекин» прошел на площадке Казанского Инновационного Университета в рамках межкультурного и межконфессионального диалога, укрепления дружбы, возрождения и сохранения культурного наследия, развития туристического потенциала.

В дискуссии приняли участие генеральный консул Республики Казахстан в городе Казань Ерлан Искаков, генеральный консул Кыргызстана в городе Казань - Эрик Бейшембиев, представители Всемирного конгресса татар, Торгово-промышленной палаты, а также представители туристических компаний и студенты представляющие разные регионы России и иностранные государства.

«Наш круглый стол посвящен возрождению традиций духовного живого наследия на великом шелковом пути, который вновь приобретает актуальность в свете экономических и культурных инициатив, таких как БРИКС+. Этот маршрут не только соединяет страны, но и объединяет народы их культуру и традиции. Татарский чай - это не просто напиток, а символ гостеприимства традиции и культуры нашего народа. Он олицетворяет те ценности, которые мы хотим передать следующим поколениям. В условиях глобализации, важно сохранять уникальность наших традиций и делиться ими с другими культурами», - отметила в своем выступлении руководитель комитета по развитию туризма Казани, соорганизатор и инициатор круглого стола Дарья Санникова.

Далее с докладом по основной теме круглого стола выступил ученый-практик, путешественник, член Российского географического общества Рашид Кыскырбай, который презентовал новый формат «Игр кочевников» - караванинг культурного посольства «Юрта Скансен: юрта Дружбы», которая способствует возрождению традиций, духовного и живого наследия Великих путей на маршрутах БРИКС+.

Кроме этого в рамках круглого стола обсудили, как именно татарский чай может стать связующим звеном между народами, и как помочь в укреплении связей между Россией, Монголией, Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном, а также рассмотрели возможности для развития туристических маршрутов.

Мероприятие завершилось обменом подарками и чаепитием с дегустацией татарского чая и национальной выпечки.

Материал Яны Кузахметовой