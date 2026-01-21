news_header_top
Культура 21 января 2026 10:24

Культура 21 января 2026 10:24

Татарский чай и народные легенды: в Альметьевске покажут уличный спектакль

Татарский чай и народные легенды: в Альметьевске покажут уличный спектакль
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В Альметьевске 25 января пройдет показ уличного спектакля «Абикины сказки», который состоится под открытым небом на площади перед Фабрикой креативных процессов. Начало – в 17:00. Мероприятие организовано в рамках зимнего фестиваля «Зима в Татарстане».

Зрителям представят сказочную историю, погружающую в атмосферу татарской деревни с домиком Абики. В ходе спектакля прозвучат легенды и сказания о Шурале, Су Анасы, Убырлы, а также история о Зухре. Для гостей подготовят горячий татарский чай и фотозоны для памятных снимков.

Как уточнили в администрации района, мероприятие для всех бесплатное.

Информация о других событиях фестиваля «Зима в Татарстане» размещена на его официальном сайте.

